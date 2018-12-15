Spor Toto Süper Lig: Atiker Konyaspor: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Atiker Konyaspor
, Kasımpaşa
'yı konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada Diagne'nin kafayla indirdiği topa gelişine sağ ayağıyla Trezeguet'in yaptığı voleyi kaleci Serkan
yumruklayarak uzaklaştırdı. Tekrar oyun alanına dönen topa Eduok'un yerden pasına ayak uzatan Trezeguet'in vuruşu az farkla yandan auta gitti.
25. dakikada Jahovic'e yapılan müdahale sonrası sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruş için topun başında Traore geçti. Ceza sahasına yakın bir noktadan kullanılan frikikte Traore'nin şutunda top az farkla yan ağlara gitti.
45+1. dakikada Fofana'ya yapılan faul sonrası kazanılan ve sağ çaprazdan paslaşılarak kullanılan serbest vuruşta Traore'nin yaptığı ortayı kaleci Ramazan çift yumrukla uzaklaştırdı.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Bülent Yıldırım
xx, Serkan Çimen xx, Yusuf Bozdoğan
xx
Atiker Konyaspor: Serkan xx, Opanesenko xx, Uğur Demirok
x (Filipovic dk. 22 xx), Diagne xx, Skubic xx, Hadziahmetovic xx, Volkan Fındıklı
xx, Milosevic x (Fofana dk. 41 x), Traore xx, Ömer Ali
xx, Jahovic xx
Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Ali Turan, Jonsson, Yatabare, Moke, Vedat, Fofana, Filipovic, Mücahit Can
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Kasımpaşa: Ramazan xx, Viegneau xx, Youssef x, Veysel xx, Popov x, Sadiku xx, Josue Sa xx, Trezeguet xx, Tarkan
x, Eduok xx, Diagne xx
Yedekler: Eray, Murat Can
, Pavelka, Koita, Hasan, Mustafa Ethem, Hakan, Onur, Çağtay, Özgür
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Sarı kartlar: Tarkan, Youssef, Popov (Kasımpaşa), Diagne (Atiker Konyaspor) - KONYA
Serkan,Kasımpaşa,Konyaspor
15 Aralık 2018 Cumartesi 17:13