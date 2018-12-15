Spor Toto Süper Lig: Atiker Konyaspor: 3 - Kasımpaşa: 2 (Maç Sonucu)

15 Aralık 2018 Cumartesi 18:14



15 Aralık 2018 Cumartesi 18:14

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Atiker Konyaspor, Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti.Maçtan dakikalar (İkinci yarı)47. dakikada Jahovic Veysel ile girdiği ikili mücadelede topu kaparak kaleci Ramazan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleciyi de geçerek meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-069. dakikada Popov'un sağ kanattan yaptığı ortada topu iyi takip eden Diagne meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-172. dakikada sağ kanattan Popov'un ortasına altıpas içinde iyi yükselen Mbaye Diagne kafayla topu filelerle buluşturdu. 1-274. dakikada ceza sahası içine gönderilen hava topuna iyi yükselen Skubic topu altıpas içine Jahovic'e çevirdi. Golcü oyuncu kafa vuruşuyla topu köşeden ağlara gönderdi. 2-282. dakikada Ömer Ali'nin kullandığı köşe vuruşunda Volkan Fındıklı kafayla ceza sahasına indirdiği topla buluşan Jahovic'in şutunda karambol yaşandı. Bu sırada topu önünde bulan Fofana'nın şutu filelere gitti. 3-2Stat: Konya Büyükşehir BelediyeHakemler: Bülent Yıldırım xx, Serkan Çimen xx, Yusuf Bozdoğan xxAtiker Konyaspor: Serkan xx, Opanesenko xx, Uğur Demirok x (Filipovic dk. 22 xx), Fallou Diagne xx, Skubic xx, Hadziahmetovic xx, Volkan Fındıklı xx, Milosevic x (Fofana dk. 41 xxx), Traore xx (Yatabare dk. 79 x), Ömer Ali xxx, Jahovic xxxYedekler: Ertuğrul, Mücahit, Ali Turan, Jonsson, Moke, Vedat, Mücahit CanTeknik Direktör: Aykut KocamanKasımpaşa: Ramazan xx, Viegneau xx, Youssef xx, Veysel xx, Popov xx, Sadiku xx, Josue Sa xx, Trezeguet xxx, Tarkan xx (Hakan dk. 65 x), Eduok xx (Koita dk. 65 xx), Mbaye Diagne xxxYedekler: Eray, Murat Can, Pavelka, Hasan, Mustafa Ethem, Onur, Çağtay, ÖzgürTeknik Direktör: Mustafa DenizliGoller: Jahovic (dk. 47 ve 74), Fofana (dk. 82) (Atiker Konyaspor), Mbaye Diagne (dk. 69 ve 72) (Kasımpaşa)Sarı kartlar: Tarkan, Youssef, Popov, Veigneau, Hakan, Koita (Kasımpaşa), Fallou Diagne, Filipovic (Atiker Konyaspor) - KONYA