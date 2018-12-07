07 Aralık 2018, 22:03
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Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 0 - Beşiktaş: 0 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 15. hafta açılış maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta açılış maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

47. dakikada Fernades'in sol kanattan penaltı noktası üzerine ortasında Cisse'nin gelişine vuruşunu kaleci ayaklarıyla çıkardı.

64. dakikada Fernandes'in sol çaprazdan sert şutunu kaleci güçlükle çıkardı.

67. dakikada Baiano'nun sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Djalma Campos'un vuruşunda top kalenin sağından az farkla auta çıktı.

69. dakikada Efecan Karaca'nın ceza alanın gönderdiği ortasında kaleye yönelen top üst direğe çarparak auta çıktı.

80. dakikada Quaresma'nın ceza sahası dışından sert şutu üstten auta gitti.

90+1. dakikada Fernandes'in sol kanattan ceza sahası içine kestiği ortada Vıllafanez, kontrolünün ardından kaleye gönderdiği sert şutu kaleci çıkardı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Hakan Yemişken xx

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz xx, Nskala xx, Tzavelllas xx, Merih Demiral xx, Baiano xx, Ceyhun Gülselam xx, Sackey xx, Djalma xx (Villafanez dk. 83 ?), Efecan Karaca xx (Hasan Ayaroğlu dk. 90 ?), Fernandes xx, Cisse xx (Bodo dk. 90 ?)

Yedekler: Ufuk Ceylan, İsmail Ünal, Manıatıs, Kaan Kanak, Welınton, Taha Yalçıner

Teknik direktör: Sergen Yalçın

Beşiktaş: Karius xx, Adriano xx, Vida x, Necip Uysal x, Gökhan Gönül x, Medel x, Dorukhan Toköz xx (Ların dk. 83 ?), Mustafa Pektemek xx (Vagner Love dk. 62 x), Ljajic xx, Quaresma xx, Güven Yalçın xx (Oğuzhan Özyakup dk. 72 x)

Yedekler: Tolga Zengin, Hutchinson, Fatih Aksoy, Gökhan Töre, Utku Yuvarkuran

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Sarı kartlar: Güven Yalçın, Mustafa Pektemek (Beşiktaş), Djalma, Sackey, Villafanez (Aytemiz Alanyaspor) - ANTALYA Beşiktaş,Aytemiz Alanyaspor
07 Aralık 2018 Cuma 22:03



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