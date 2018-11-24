24 Kasım 2018, 18:21
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Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Kayserispor: 0 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Kayserispor: 0 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 13. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Kayserispor ile karşılaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor sahasında Kayserispor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi takımın 5-0 üstünlüğüyle sonra erdi.

Maçtan dakikalar (ikinci yarı)

59. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Sackey'in ceza alanı içi sol çaprazdan şutu Umut'tan sekti ve penaltı noktası gerisindeki Efecan'ın bekletmeden sert vuruşu ağlarla buluştu. 2-0

66. dakikada Kayserispor'da Mensah serbest vuruşu kullandı ve barajın üzerinden yaptığı iyi vuruş az farkla üstten auta çıktı.

73. dakikada sağ kanattan yapılan ortayı arka direkte Campos indirdi ve penaltı noktası önünde Cisse'nin düzeltip kaleye vurduğu şutu bir kez daha ağlarla buluştu. 3-0

79. dakikada Alanyaspor atağında soldan ceza alanına giren ve istediği pası alan Fernandes'in içeri çevirdiği pasını Cisse, boş ağlara gönderdi ve maçtaki ikinci golünü kaydetti. 4-0

81. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında sağ kanattan Djalma Campos'un ortasına arka direkte kafa vuruşu yapan Junior Fernandes, topu ağalarla buluşturdu. 5-0

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Süleyman Özay xx

Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz xxx, Fabrice N'Sakala xxx, Giorgos Tzavellas xxx, Baiano xxx, Merih Demiral xxxx, Maniatis xxx (Lucas Villafanez dk. 74 x), Isaac Sackey xxx, Ceyhun Gülselam xxx, Djalma Campos xx, Efecan Karaca xxxx (Junior Fernandes dk. 76 xxx), Papiss Cisse xxxxx

Yedekler: İsmail Ünal, Kaan Kanak, Cenk Ahmet Alkılıç, Welinton Silva, Hasan Ayaroğlu, Filipe Augusto, Taha Yalçıner, Bobo

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Kayserispor: Silviu Lung xxx, Atila Turan xxx Oleksandr Kucher xxx, Levent Gülen xx (Adem Dk. 77 xx), Cristian Sapunaru xx, Silvestre Varela xx, Bilal Başacıkoğlu xx (Mert Özyıldırım dk 62 ?), Tjaronn Chery xxx, Bernard Mensah xx (Kazım dk. 75 x) Şamil Cinaz xx, Umut Bulut xx,

Yedekler: Vedat Karakuş, Muammer Yıldırım, Hakan Çıtak,

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Goller: Djalma (dk. 45+2 pen.), Efecan Karaca (dk. 59), Cisse (dk. 73 ve 79), Junior Fernandes (dk. 81) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Baiano, Sackey, Cisse (Aytemiz Alanyaspor), Atila, Sapunaru, Kucher, Mert, Varale (Kayserispor) - ANTALYA Kayserispor,Aytemiz Alanyaspor
24 Kasım 2018 Cumartesi 18:21



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