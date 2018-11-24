Spor Toto Süper Lig: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Kayserispor: 0 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 13. hafta maçında Aytemiz Alanyaspor
sahasında Kayserispor
ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi takımın 5-0 üstünlüğüyle sonra erdi.
Maçtan dakikalar (ikinci yarı)
59. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Sackey'in ceza alanı içi sol çaprazdan şutu Umut'tan sekti ve penaltı noktası gerisindeki Efecan'ın bekletmeden sert vuruşu ağlarla buluştu. 2-0
66. dakikada Kayserispor'da Mensah serbest vuruşu kullandı ve barajın üzerinden yaptığı iyi vuruş az farkla üstten auta çıktı.
73. dakikada sağ kanattan yapılan ortayı arka direkte Campos indirdi ve penaltı noktası önünde Cisse'nin düzeltip kaleye vurduğu şutu bir kez daha ağlarla buluştu. 3-0
79. dakikada Alanyaspor atağında soldan ceza alanına giren ve istediği pası alan Fernandes'in içeri çevirdiği pasını Cisse, boş ağlara gönderdi ve maçtaki ikinci golünü kaydetti. 4-0
81. dakikada ani gelişen Alanyaspor atağında sağ kanattan Djalma Campos
'un ortasına arka direkte kafa vuruşu yapan Junior Fernandes, topu ağalarla buluşturdu. 5-0
Stat: Bahçeşehir
Okulları
Hakemler: Arda Kardeşler
xx, Ali Saygın Ögel
xx, Süleyman Özay xx
Aytemiz Alanyaspor: Haydar Yılmaz
xxx, Fabrice N'Sakala xxx, Giorgos Tzavellas xxx, Baiano xxx, Merih Demiral xxxx, Maniatis xxx (Lucas Villafanez dk. 74 x), Isaac Sackey xxx, Ceyhun Gülselam
xxx, Djalma Campos xx, Efecan Karaca
xxxx (Junior Fernandes dk. 76 xxx), Papiss Cisse
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Yedekler: İsmail Ünal
, Kaan Kanak
, Cenk Ahmet
Alkılıç, Welinton Silva
, Hasan Ayaroğlu
, Filipe Augusto, Taha Yalçıner
, Bobo
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Kayserispor: Silviu Lung xxx, Atila Turan xxx Oleksandr Kucher xxx, Levent Gülen xx (Adem Dk. 77 xx), Cristian
Sapunaru xx, Silvestre Varela xx, Bilal Başacıkoğlu xx (Mert Özyıldırım dk 62 ?), Tjaronn Chery
xxx, Bernard Mensah xx (Kazım dk. 75 x) Şamil Cinaz
xx, Umut Bulut
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Yedekler: Vedat Karakuş, Muammer Yıldırım, Hakan Çıtak
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Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam
Goller: Djalma (dk. 45+2 pen.), Efecan Karaca (dk. 59), Cisse (dk. 73 ve 79), Junior Fernandes (dk. 81) (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Baiano, Sackey, Cisse (Aytemiz Alanyaspor), Atila, Sapunaru, Kucher, Mert, Varale (Kayserispor) - ANTALYA
Kayserispor,Aytemiz Alanyaspor
24 Kasım 2018 Cumartesi 18:21