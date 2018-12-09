Spor Toto Süper Lig: B.b. Erzurumspor: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 3 (Maç Sonucu)

09 Aralık 2018 Pazar 15:44



09 Aralık 2018 Pazar 15:44

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında B.B. Erzurumspor sahasında karşılaştığı Evkur Yeni Malatyaspor'a 3-1 mağlup oldu.Maçtan dakikalar (İkinci yarı)62. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Özer müsait pozisyondaki Tshabalala'yı gördü. Tshabalala'nın aşırtma bir şut denedi fakat top üstten dışarı çıktı.68. dakikada sol kanattan Erkan kaş'ın içeri ortaladığı topta Donald'ın düzgün bir kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-171. dakikada kullanılan köşe vuruşunda bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Lokman sert vurdu fakat kaleci Farnolle topu kornere çeldi.79. dakikada sağ kanattan Chebake'nin ortasında ceza sahası içindeki Eren'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-290. dakikada hızlı gelişen atakta Buğra'nın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Eren düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3Stat: Kazım KarabekirHakemler: Halil Umut Meler xxx, İbrahim Çağlar Uyarcan xxx, İbrahim Bozbey xxxB.B. Erzurumspor: Sehic xx, Auremir xx, Egemen xxx, Lokman xx, Leo xx, Scuk xxx, İbrahim xx, Emrah xxx, Taylan xx (Tshabalala dk. 60 x), Özer xxx (Munsy dk. 81 ?), Sunu xx (Thy dk. 70 x)Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Acka, Tolga, Hakan Arslan, Erhan, Kone, OsmanTeknik Direktör: Mehmet ÖzdilekEvkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xxx, Murat xx, Sadık xxx, Buğra xx, Pereira xxx (Erkan dk. 58 xx), Ahmed xxx, Murat Yıldırım xx, Donald xxx (Munıru dk. 84 ?), Eren xxx, Aleksic xxx (Mina dk. 89 ?)Yedekler: Abdulsamed, Seth, Berkan, İkbal, MustafaTeknik Direktör: Erol BulutGoller: Scuk (dk. 43 pen.) (B.B. Erzurumspor ), Donald (dk. 68), Eren (dk. 79 ve 90) (Evkur Yeni Malatyaspor)Sarı kartlar: Aleksic, Donald, Muniru (Evkur Yeni Malatyaspor ) - ERZURUM