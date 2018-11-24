24 Kasım 2018, 14:38
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Spor Toto Süper Lig: Bb Erzurumspor: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Bb Erzurumspor: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar: (İlk yarı)

3. dakikada hızlı gelişen B.B. Erzurumspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Emrah'ın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

17. dakikada Antalyaspor'un sağ kanattan kullandığı köşe atışında savunmadan seken top ceza yayı üzerinde ki Zeki'nin önünde kaldı. Zeki'nin yarım volesi az farkla üstten auta gitti.

43. dakikada B.B. Erzurumspor'un gelişen kontratağında sağ kanattan Emrah'ın ceza sahasına ortasında İbrahim'in sert vuruşu üstten auta çıktı.

45. dakikada sağ kanattan gelişen Auremir'in ortasında arka direkte Özer'in kafa vuruşu yandan dışarı gitti.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Alper Ulusoy xxx, Volkan Ahmet Nariç xxx, Mustafa Savranlar xxx

BB Erzurumspor: Sehic xx, Egemen xxx, Lokman xx, Leo xx, Auremir xx, Tshabalala xxx, Özer xx, Emrah xx, Scuk xx, İbrahim xxx, Sunu xx

Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Acka, Thy, Tolga, Munsy, Hakan Arslan, Osman, Erhan, Kone

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Antalyaspor: Boffin xx, Nazım xx, Celustka xx, Angelo xx, Cissokho xx, Mevlüt xxx, Yekta xxx, Chico xx, Zeki xx, Maicon xxx, Doukara xx

Yedekler: Ferhat, Salih, Bahadır, Osman, Danilo, Doğukan, Serdar, Harun, Abdelaziz, Drole

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Sarı kart: Emrah (BB Erzurumspor) - ERZURUM Emrah,Antalyaspor
24 Kasım 2018 Cumartesi 14:38



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