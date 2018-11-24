Spor Toto Süper Lig: Bb Erzurumspor: 1 - Antalyaspor: 0 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında BB Erzurumspor
sahasında Antalyaspor
'u 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekip bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetine imza attı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada sağ kanattan Leo'nın ceza sahasına ortasında altıpasta uygun durumda olan Tshabalala
'nın şutu auta gitti.
62. dakikada Özer'in sağ kanattan kullandığı köşe atışında İbrahim'in sert şutu top üst direğe çarptı.
70. dakikada Emrah
'ın sağdan ortasında ceza sahası sol çaprazından Özer'in şutunu kaleci Boffin iki hamlede kontrol etti.
76. dakikada kazanılan serbest vuruşta Emrah ceza sahasına ortaladı yaşanan karambolde Angelo topu kendi ağlarına gönderdi. 1-0
86. dakikada Kone'nin iyi pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Erhan'ın şutu üst direkten oyun alanına geri döndü.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Alper Ulusoy
xxx, Volkan Ahmet Nariç xxx, Mustafa Savranlar xxx
BB Erzurumspor: Sehic xx, Egemen xxx, Lokman xx, Leo xx, Auremir xx, Tshabalala xxx (Kone dk. 82 ?), Özer xxx (Erhan dk. 85 ?), Emrah xxx, Scuk xxx, İbrahim xxx, Sunu xx (Thy dk. 71 xx)
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Acka, Tolga, Munsy, Hakan Arslan
, Osman
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Antalyaspor: Boffin xx, Nazım xx, Celustka
xx, Angelo xx, Cissokho xx, Mevlüt xxx, Yekta xxx (Serdar dk. 81 ?), Chico xx, Zeki xx (Abdelaziz dk. 81 ?), Maicon
xx, Doukara xx (Doğukan dk. 69 xx)
Yedekler: Ferhat, Salih, Bahadır, Osman, Danilo
, Harun, Drole
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Gol: Angelo (dk. 76 k.k.) (BB Erzurumspor)
Sarı kartlar: Emrah, Erhan, Egemen (BB Erzurumspor) - ERZURUM
Antalyaspor
24 Kasım 2018 Cumartesi 15:46