Spor Toto Süper Lig: Bb Erzurumspor: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor
, Evkur Yeni Malatyaspor
'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar: ( İlk yarı)
3. dakikada sağ kanatta gelişen atakta Emrah
'ın sert şutu kaleciden döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Özer'in şutu üstten dışarı çıktı.
16. dakikada sol kanattan Özer'in ortasında ceza sahası içinde Taylan'ın şutunu kaleci Farnolle kornere çeldi.
25. dakikada sol kanattan Özer'in kullandığı köşe vuruşunda ceza yayı üzerinde topla buluşan İbrahim'in şutu auta çıktı.
39. dakikada gelişen ani atakta Taylan ceza sahasına girmeden Sunu'yu gördü. Sunu ceza sahasına girerken yere düşürüldü. Hakem pozisyonu devam ettirdi. Ardından hakem VAR'ın uyarısıyla penaltı kararı verdi. Atışı kullanan Scuk topu ağlarla buluşturdu. 1-0
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Halil Umut Meler xxx, İbrahim Çağlar
Uyarcan xxx, İbrahim Bozbey xxx
BB Erzurumspor: Sehic xxx, Auremir xx, Egemen xxx, Lokman xx, Leo xx, Scuk xxx, İbrahim xx, Emrah xxx, Taylan xx, Özer xxx, Sunu xxx
Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Acka, Tolga, Hakan Arslan
, Tshabalala
, Erhan, Kone, Thy, Munsy, Osman
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xx, Murat xx, Sadık xx, Buğra xx, Pereira xxx, Ahmed xx, Murat Yıldırım
xx, Donald xx, Eren xxx, Aleksic xx
Yedekler: Abdulsamed, Seth, Erkan, Mina, Berkan, İkbal, Mustafa, Muniru
Teknik Direktör: Erol Bulut
Gol: Scuk (dk. 43 pen.) (BB Erzurumspor )
Sarı kart: Aleksic (Evkur Yeni Malatyaspor ) - ERZURUM
Yeni Malatyaspor,Evkur
09 Aralık 2018 Pazar 14:34