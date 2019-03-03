Spor Toto Süper Lig: Bb Erzurumspor: 1 - Galatasaray: 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor
evinde Galatasaray
ile karşılaştı. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Onyekuru'nun ortasında ceza sahası içinde Mitroglou'nun ceza yayına doğru çevirdiği topla buluşan Belhanda
'nın düzgün bir vuruşu filelere gitti. 1-1
61. dakikada Selçuk
'un sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Luyindama'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.
64. dakikada Taylan'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Scuk'un yaklaşık 30 metreden sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
78. dakikada Belhanda'nın ceza sahasına çevirdiği topa savunma ters bir vuruş yaptı kaleci Sehic topu zorlukla kurtardı.
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Cüneyt Çakır
xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun
xx
BB Erzurumspor: Sehic xx, Lokman xxx, Egemen xxx (Kone dk.85 ?), Leo xx, Serkan
xx, İbrahim xxx, Scuk xx, Emrah
xx (Taylan dk. 58 xx), Obertan xxx, Eduok xx (Tshabalala
dk.90 ?), Rashad Muhammed xxx
Yedekler: Hakan Canbazoğlu
, Hakan Arslan
, Sunu, Munsy, Sefa Akgün
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Galatasaray: Muslera
xx, Marcao xx, Semih xx (Linnes dk. 46 xx), Lyundama xx, Emre Taşdemir
xx, Ndiaye xx, Selçuk x (Diagne
dk. 69 x), Feghouli xxx, Belhanda xx, Onyekuru xx, Mitroglou xx (Emre Akbaba
dk. 75 xx)
Yedekler: İsmail, Ahmet, Sinan, Donk, Ömer, Yunus, Muğdat,
Teknik Direktör: Fatih
Terim
Goller: Rashad Muhammed (dk. 18) (BB Erzurumspor), Belhanda (dk. 52) (Galatasaray)
Sarı kart: Emre Taşdemir (Galatasaray) - ERZURUM
Younes Belhanda, Galatasaray, Spor
Kaynak: İHA