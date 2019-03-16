Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Göztepe: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş
, sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Serdar Gürler
'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında ön direkte Deniz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı şekilde dışarı çıktı.
25. dakikada Adem Ljajic
'in sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahasın dışında sağ çaprazda topla buluşan Quaresma
'nın gelişine şutu kalenin üzerinden dışarı gitti.
45. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan kullandığı serbest atışta ceza sahası içinde Atiba'nın kafa vuruşunda top direğin solundan dışarı çıktı.
Stat: Vodafone
Hakemler: Serkan Çınar
xx, Ceyhun Sesigüzel
xx, Kerem Ersoy
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Beşiktaş: Karius xx, Gökhan Gönül
xx, Vida xx, Medel xxx, Adriano ? (Necip dk. 12 x), Atiba xxx, Dorukhan xx, Quaresma xx, Kagawa xx, Adem Ljajic xx, Burak Yılmaz
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Yedekler: Utku, Enzo Roco
, Rıdvan, Muhayer, Lens, Oğuzhan Özyakup
, Mustafa, Güven, Larin
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Göztepe: Beto
xx, Gassama xx, Titi xx, Reis xx, Agbenyenu xxx, Poko xx, Borges xx, Yasin xxx, Serdar Gürler xxx, Andre Castro
xxx, Deniz Kadah
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Yedekler: Göktuğ, Berkan, Kadu, Alpaslan, N'gando, Yalçın, Halil, Tayfur, Nabil Ghilas, Jerome
Teknik Direktör: Tamer Tuna
- İSTANBUL
Ricardo Quaresma, Beşiktaş, Spor
Kaynak: İHA