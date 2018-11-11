Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Dg Sivasspor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş
, Demir Grup Sivasspor
'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Pepe, rakibinden kaptığı topu sağ kanattaki Quaresma
'ya gönderdi. Portekizli futbolcunun ortasında topa uçarak kafayı vuran Güven Yalçın, fileleri havalandırdı. 1-0
14. dakikada kazanılan korner atışında Robinho
'nun sol kanattan kavisli ortasında arka direkte iyi yükselen Braz'ın kafa vuruşu Tolga Zengin
'i geçerek Oğuzhan müdahalesine rağmen ağlara gitti. 1-1
30. dakikada sol kanattan Ziya'nın ortasında ceza sahası dışında yer alan Torje'nin topa gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
34. dakikada Güven'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Caner'in direkt kaleye şutunda top az farkla üstten auta gitti.
40. dakikada Babel
'le verkaç yapan Güven Yalçın uzaktan çok sert vurdu ancak top az farkla üstten auta çıktı.
43. dakikada ani gelişen Sivasspor atağında sağ kanatta topla buluşan Emre, ters kanattaki Robinho'yu gördü. Bu futbolcunun sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta Tolga gole izin vermedi.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu
x, Kemal Yılmaz
xx, Asım Yusuf Öz
xx
Beşiktaş: Tolga xx, Gökhan Gönül
xx, Pepe xx, Vida xx, Caner xx, Atiba xx, Oğuzhan xx, Quaresma xx, Ljajic x, Babel xx, Güven xxx
Yedekler: Utku, Mustafa, Roco, Fatih
, Necip, Dorukhan, Ersin, Larin, Love
Teknik Direktör: Şenol Güneş
DG Sivasspor: Tolgahan xx, Douglas xx, Braz xxx, Bjarsmyr xx, Emre xxx, Hakan xx, Medjani xx, Robinho xxx, Torje xx, Ziya xxx, Kone xx
Yedekler: Ali Yayal, Uğur, Muhammet, Erdoğan, Paul Papp
, Aydın
, Rybalka, Ndinga, Cyriac
Teknik Sorumlu: Hakan Keleş
Goller: Güven Yalçın (dk. 11) (Beşiktaş), Braz (dk. 14) (DG Sivasspor)
Sarı kart: Braz (DG Sivasspor) - İSTANBUL
Robinho,Beşiktaş,Sivasspor
11 Kasım 2018 Pazar 21:31