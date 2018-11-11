11 Kasım 2018, 22:36
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Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Dg Sivasspor: 2 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Dg Sivasspor: 2 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor’u konuk etti.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor'u konuk etti. İlk yarısı 1-1 sona eren mücadeleyi Sivasspor ikinci yarıda attığı golle 2-1 kazandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Quaresma'nın sağdan kullandığı korner atışında ceza sahasında iyi yükselen Pepe kafayı vurdu. Atiba'ya çarpan top az farkla auta çıktı.

53. dakikada Oğuzhan'ın hatalı pasında topu kapan Emre Kılıç ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı ve Sivasspor'u deplasmanda öne geçirdi. 1-2

60. dakikada Dorukhan sağdan bindirdi. Rakibinin müdahalesi sonrasında bu futbolcu yerde kalırken boşta kalan topa Quaresma vurdu. Top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

69. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Ziya ceza sahası içine ortaladı. Kale sahası içinde boş durumda kalan Robinho kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Ancak VAR uyarısı sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu ofsayt kararıyla golü iptal etti.

80. dakikada Güven'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Babel sert vurdu ancak top yandan auta gitti.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu x, Kemal Yılmaz xx, Asım Yusuf Öz xx

Beşiktaş: Tolga x, Gökhan Gönül xx, Pepe xx (Roco dk. 79 x), Vida x, Caner x, Atiba x (Dorukhan dk. 58 xxx), Oğuzhan x (Mustafa dk. 57 xx), Quaresma xx, Ljajic xx, Babel x, Güven xxx

Yedekler: Utku, Fatih, Necip, Ersin, Larin, Love

Teknik Direktör: Şenol Güneş

DG Sivasspor: Tolgahan xx, Douglas xx, Braz xxx, Bjarsmyr xx, Emre xxx (Ndinga dk. 81 ?), Hakan xx, Medjani xx, Robinho xxx, Torje xx, Ziya xxx (Uğur dk. 85 ?), Kone x (Muhammet dk. 65 xx)

Yedekler: Ali Yayal, Erdoğan, Paul Papp, Aydın, Rybalka, Cyriac

Teknik Sorumlu: Hakan Keleş

Goller: Güven Yalçın (dk. 11) (Beşiktaş), Braz (dk. 14), Emre Kılıç (dk. 53), (DG Sivasspor)

Sarı kartlar: Braz, Hakan (DG Sivasspor), Quaresma, Dorukhan, Vida, Roco (Beşiktaş) - İSTANBUL Ricardo Quaresma,Sivasspor,Beşiktaş
11 Kasım 2018 Pazar 22:36