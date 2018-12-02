Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0 (İlk Yarı)

02 Aralık 2018 Pazar 21:00



02 Aralık 2018 Pazar 21:00

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.Maçtan dakikalar (İlk yarı)8. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Onyekuru, sol çaprazdaki Feghouli'ye pasını aktardı. Feghouli'nin gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.13. dakikada Adriano'nun savunmadan attığı ara pasta Galatasaray yarı sahasında topla buluşan Ljajic'in topu sürüp ceza sahası içi sağ çaprazına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti.15. dakikada Adem Ljajic'in ceza sahası içi sol çaprazından kullandığı çift vuruşta meşin yuvarlak barajda Eren'den geri döndü.17. dakikada hakem Cüneyt Çakır, 14. dakikadaki çift vuruş pozisyonunda VAR yardımıyla topun Eren'in eline çarptığını tespit ederek, penaltıya hükmetti.18. dakikada Ljajic'in kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'ya da çarparak ağlara gitti. 1-027. dakikada sağ kanattan Ljajic'in içeri çevirdiği topa ön direkte Dorukhan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.33. dakikada sol taraftan Selçuk'un kullandığı kornerde ön direkte Ozan'ın yükselerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.38. dakikada Güven Yalçın'ın pasnda ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Ljajic'in düzelterek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.45+3. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Ljajic'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Muslera topu üstten kornere çeldi.Stat: Vodafone ParkHakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xxBeşiktaş: Karius xx, Adriano xx, Necip xx, Vida xx, Caner xx, Medel xx, Dorukhan xx, Quaresma xx, Mustafa Pektemek xx, Ljajic xxx, Güven Yalçın xxYedekler: Tolga, Oğuzhan, Atiba, Fatih Aksoy, Lens, Gökhan Töre, Gökhan Gönül, Larin, Utku, LoveTeknik Direktör: Şenol GüneşGalatasaray: Muslera xx, Ahmet Çalık xx, Maicon xx, Ozan xxx, Mariano xx, Selçuk xx, Fernando xx, Nagatomo xxx, Feghouli xx, Onyekuru xx, Eren xYedekler: İsmail Çipe, Linnes, Ömer Bayram, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Recep Gül, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Celil Yüksel, MuğdatTeknik Sorumlular: Levent Şahin, Ümit DavalaGol: Ljajic (dk. 19 pen.) (Beşiktaş)Sarı kartlar: Eren, Fernando, Selçuk, Mariano (Galatasaray), Medel (Beşiktaş) - İSTANBUL