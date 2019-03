Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Atiker Konyaspor: 1 (İlk Yarı)

Kaynak: İHA

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş Atiker Konyaspor 'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası, siyah-beyazlıların 2-1'lik üstünlüğüyle geçildi.Maçtan dakikalar (İlk yarı)4. dakikada sol kanattan Adem Ljajic 'in ortasında ceza sahası içinde Lens'in vuruşunda top kaleci Serkan Kırıntışı'dan döndü.14. dakikada Burak Yılmaz 'ın ara pasında topla buluşan Adem Ljajic, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-020. dakikada Miloseviç'in savunma arasına attığı pasla buluşan Ömer Ali 'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda top ağlara gitti. 1-124. dakikada Ljajic'in kafa ile indirdiği topta Lens'in sert şutunu önce Serkan çeldi. Ardından direğe çarparak oyun alanına dönen topu Konya savunması uzaklaştırdı.34. dakikada kendisine yapılan faul sonucu kazanılan frikikte topun başına geçen Burak Yılmaz, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1Stat: Vodafone ParkHakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Cevdet Kömürcüoğlu xxBeşiktaş: Karius x, Gökhan xx, Vida xx, Necip xx, Adirano xx, Medel xxx, Atiba xxx, Quaresma xxx, Lens xx, Ljajic xxx, Burak Yılmaz xxxxYedekler: Utku, Ersin, Oğuzhan, Roco, Mustafa, Güven, Kagawa, Caner, Muhayer, LarinTeknik Direktör: Şenol GüneşAtiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Uğur xx, Volkan xx, Filipovic xx, Jevtovic xx, Opanasenko xx, Ömer Ali xxx, Traore ? (Hadziahmetoviç dk. 36 ?), Miloseviç xxx, Mücahit Can Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Selim , Ali Turan, Zuta, Jonsson, Ali Çamdalı , FofanaTeknik Direktör: Aykut KocamanGoller: Ljajic (dk. 14), Burak Yılmaz (dk. 34) (Beşiktaş), Ömer Ali (dk. 20) (A.Konyaspor)Sarı kartlar: Ljajic, Necip (Beşiktaş), Mücahit Can, Filipovic (A.Konyaspor) - İSTANBUL