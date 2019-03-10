Spor Toto Süper Lig: Beşiktaş: 2 - Atiker Konyaspor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş
, Atiker Konyaspor
'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası, siyah-beyazlıların 2-1'lik üstünlüğüyle geçildi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI) 4. dakikada sol kanattan Adem Ljajic
'in ortasında ceza sahası içinde Lens'in vuruşunda top kaleci Serkan
Kırıntışı'dan döndü. 14. dakikada Burak Yılmaz
'ın ara pasında topla buluşan Adem Ljajic, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0 20. dakikada Miloseviç'in savunma arasına attığı pasla buluşan Ömer Ali
'nin kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda top ağlara gitti. 1-1 24. dakikada Ljajic'in kafa ile indirdiği topta Lens'in sert şutunu önce Serkan çeldi. Ardından direğe çarparak oyun alanına dönen topu Konya savunması uzaklaştırdı. 34. dakikada kendisine yapılan faul sonucu kazanılan frikikte topun başına geçen Burak Yılmaz, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 2-1
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Ali Palabıyık
xx, Serkan Olguncan
xx, Cevdet Kömürcüoğlu
xx Beşiktaş: Karius x, Gökhan xx, Vida xx, Necip xx, Adirano xx, Medel xxx, Atiba xxx, Quaresma
xxx, Lens xx, Ljajic xxx, Burak Yılmaz xxxx Yedekler: Utku, Ersin, Oğuzhan, Roco, Mustafa, Güven, Kagawa, Caner, Muhayer, Larin Teknik Direktör: Şenol Güneş
Atiker Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Uğur xx, Volkan xx, Filipovic xx, Jevtovic xx, Opanasenko xx, Ömer Ali xxx, Traore ? (Hadziahmetoviç dk. 36 ?), Miloseviç xxx, Mücahit Can
x Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Selim
, Ali Turan, Zuta, Jonsson, Ali Çamdalı
, Fofana Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Goller: Ljajic (dk. 14), Burak Yılmaz (dk. 34) (Beşiktaş), Ömer Ali (dk. 20) (A.Konyaspor) Sarı kartlar: Ljajic, Necip (Beşiktaş), Mücahit Can, Filipovic (A.Konyaspor)
(İHA)
Serkan, Atiker Konyaspor, Beşiktaş, Güncel
Kaynak: İHA