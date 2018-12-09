Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 0 - Antalyaspor: 2 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Bursaspor
, Antalyaspor
'u konuk ediyor. Maçın ilk yarısı Antalya ekibinin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Barış Yardımcı
'nın ceza sahasına içine gönderdiği top, kaleciyi geçtikten sonra Umut Nayir'e gelmeden defans tarafından uzaklaştırıldı.
11. dakikada Barış Yardımcı ceza sahası dışarısına çıkardığı topu gelişine kaleye gönderen Tunay Torun
'un şutu az farkla auta çıktı.
20. dakikada Chico'nun ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Okan Kocuk
kolaylıkla sahip oldu.
33. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Mevlüt Erdinç
'in şutu farklı bir şekilde auta çıktı.
35. dakikada ceza sahası dışından Ramazan Keskin
'in şutunu kaleci iki hamlede kontrol etti.
38. dakikada kazanılan penaltıyı kullanan Serdar Özkan
'ın şutunda top ve kaleci ters köşelere gitti. 0-1
43. dakikada Serdar Özkan'ın pasıyla ceza sahasına giren Mevlüt Erdinç'in şutu kalecinin üzerinden ağlarla buluştu. 0-2
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Fırat Aydınus
xxx, Serkan Ok
xx, Aleks Taşçıoğlu
xx
Bursaspor: Okan Kocuk xx, Barış Yardımcı xx, Ertuğrul Ersoy
xx, Santiago Vergini xx, Umut Meraş xx, Stephane Badji xx, Ramazan Keskin xx, Tunay Torun xx, Henri Saivet
xx, Iasmin Latovlevici
xx, Umut Nayir xx
Yedekler: Muhammed Şengezer, Onur Atasayar, Burak Kapacak, Jani Atanasov, Yusuf Erdoğan
, F. Emre Ünver, Ali Akman
, Çağatay Yılmaz
, Allano Lima
, Aurelien Chedjou
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Antalyaspor: Ruud Boffin
xx, Ondrej Celustka
xx, Salih Dursun
xx, Diego Angelo
xx, Nazım Sangare xx, Chico xx, Hakan Özmert
xx, Maicon
Marques x, Doğukan Sinik xx, Serdar Özkan xxx, Mevlüt Erdinç xxx
Yedekler: Ferhat Kaplan
, Osman Çelik
, Zeki Yıldırım
, Armel Drole, Yekta Kurtuluş
, William Vainquer, Harun Alpsoy, Aly Cissokho, Abdelaziz Barrada, Bahadır Öztürk
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Serdar Özkan (dk. 38), Mevlüt Erdinç (dk. 43) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Barış Yardımcı, Umut Meraş (Bursaspor) - BURSA
Antalyaspor,Bursaspor
09 Aralık 2018 Pazar 17:01