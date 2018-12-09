Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 0 - Antalyaspor: 2 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Bursaspor
, Antalyaspor
'u ağırladı. Maç Antalya ekibinin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada Tunay Torun
'un kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Umut Meraş'ın kafa vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.
55. dakikada Tunay Torun'un kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda kaleci Boffin topu son anda kornere çeldi.
63. dakikada Tunay Torun'un ceza sahasına gönderdiği top defansa çarparak arka direği gitti. Arka direkte müsait pozisyonda kafa vuruşu yapan Umut Meraş'ın topunu Kaleci Boffin son anda kornere çeldi.
79. dakikada Armel Drole'nin pası ile çalımlarla ceza sahasına giren Hakan Özmert
'in kaleye gönderdiği topu kaleci Okan Kocuk
iki hamlede kontrol etti.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Fırat Aydınus
xxx, Serkan Ok
xx, Aleks Taşçıoğlu
xx
Bursaspor: Okan Kocuk xx, Barış Yardımcı
xx, Ertuğrul Ersoy
xx, Santiago Vergini xx, Umut Meraş xx, Stephane Badji xx, Ramazan Keskin
xx (Allano Lima
dk. 45 xx), Tunay Torun xx (Yusuf Erdoğan
dk. 72 xx), Henri Saivet
xx (Burak Kapacak dk. 84 ?), Iasmin Latovlevici
xx, Umut Nayir xx
Yedekler: Muhammed Şengezer, Onur Atasayar, Jani Atanasov, F. Emre Ünver, Ali Akman
, Çağatay Yılmaz
, Aurelien Chedjou
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Antalyaspor: Ruud Boffin
xx, Ondrej Celustka
xx, Salih Dursun
xx, Diego Angelo
xx, Nazım Sangare xx, Chico xx, Hakan Özmert xx, Maicon
Marques x (Yekta Kurtuluş
dk. 88 ?), Doğukan Sinik xx (William Vainquer dk. 80 xx), Serdar Özkan
xxx, Mevlüt Erdinç
xxx (Armel Drole dk. 45 xx)
Yedekler: Ferhat Kaplan
, Osman Çelik
, Zeki Yıldırım
, Harun Alpsoy, Aly Cissokho, Abdelaziz Barrada, Bahadır Öztürk
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Serdar Özkan (dk. 38), Mevlüt Erdinç (dk. 43) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Barış Yardımcı, Umut Meraş, Allano Lima, Umut Nayir (Bursaspor), Ondrej Celustka (Antalyaspor) - BURSA
Bursaspor,Antalyaspor
09 Aralık 2018 Pazar 18:06