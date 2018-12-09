09 Aralık 2018, 18:06
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Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 0 - Antalyaspor: 2 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 0 - Antalyaspor: 2 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Bursaspor, Antalyaspor’u ağırladı.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Bursaspor, Antalyaspor'u ağırladı. Maç Antalya ekibinin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Tunay Torun'un kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Umut Meraş'ın kafa vuruşunda top kale direğinin üzerinden auta çıktı.

55. dakikada Tunay Torun'un kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Umut Nayir'in kafa vuruşunda kaleci Boffin topu son anda kornere çeldi.

63. dakikada Tunay Torun'un ceza sahasına gönderdiği top defansa çarparak arka direği gitti. Arka direkte müsait pozisyonda kafa vuruşu yapan Umut Meraş'ın topunu Kaleci Boffin son anda kornere çeldi.

79. dakikada Armel Drole'nin pası ile çalımlarla ceza sahasına giren Hakan Özmert'in kaleye gönderdiği topu kaleci Okan Kocuk iki hamlede kontrol etti.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Fırat Aydınus xxx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Bursaspor: Okan Kocuk xx, Barış Yardımcı xx, Ertuğrul Ersoy xx, Santiago Vergini xx, Umut Meraş xx, Stephane Badji xx, Ramazan Keskin xx (Allano Lima dk. 45 xx), Tunay Torun xx (Yusuf Erdoğan dk. 72 xx), Henri Saivet xx (Burak Kapacak dk. 84 ?), Iasmin Latovlevici xx, Umut Nayir xx

Yedekler: Muhammed Şengezer, Onur Atasayar, Jani Atanasov, F. Emre Ünver, Ali Akman, Çağatay Yılmaz, Aurelien Chedjou

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Antalyaspor: Ruud Boffin xx, Ondrej Celustka xx, Salih Dursun xx, Diego Angelo xx, Nazım Sangare xx, Chico xx, Hakan Özmert xx, Maicon Marques x (Yekta Kurtuluş dk. 88 ?), Doğukan Sinik xx (William Vainquer dk. 80 xx), Serdar Özkan xxx, Mevlüt Erdinç xxx (Armel Drole dk. 45 xx)

Yedekler: Ferhat Kaplan, Osman Çelik, Zeki Yıldırım, Harun Alpsoy, Aly Cissokho, Abdelaziz Barrada, Bahadır Öztürk

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Serdar Özkan (dk. 38), Mevlüt Erdinç (dk. 43) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Barış Yardımcı, Umut Meraş, Allano Lima, Umut Nayir (Bursaspor), Ondrej Celustka (Antalyaspor) - BURSA Bursaspor,Antalyaspor
09 Aralık 2018 Pazar 18:06