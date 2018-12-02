02 Aralık 2018, 17:09
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Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 1 - Bb Erzurumspor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 1 - Bb Erzurumspor: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Bursaspor, BB Erzurumspor’u ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Bursaspor, BB Erzurumspor'u ağırlıyor. Maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

24. dakikada THY'nin pası ile kaleciyle karşı karşıya kalan Özer tam topa vuracakken defans araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

28. dakikada Meraş'ın uzun kullandığı taş atışında ceza sahası içinde Nayir'in kafa vuruşu kalecide kaldı.

33. dakikada Özer'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Thy, iyi bir vuruş yapamayınca Okan kolayca topun sahibi oldu.

35. dakikada Aytaç'ın kendi sahasından gönderdiği topa yükselen Umut, indirdiği topu kalecinin solundan ağlarla buluşturdu. 1-0

45. dakikada Latovlevici'nin yaptığı ortaya yükselen Nayir'in kafa vuruşu auta çıktı.

45. dakikada Leo'nun uzun yaptığı ortaya iyi yükselen Taylan'ın gönderdiği top Chedhou'ya çarparak ağlarla buluştu. 1-1

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Palabıyık xxx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Sönmez xx

Bursaspor: Okan Kocuk xxx, Barış Yardımcı xxx, Aurelien Chedjou xx, Santiago Vergini xx, Umut Meraş xxx, Stephane Badji xx, Aytaç Kara xx, Tunay Torun xx, Henri Saivet xx, Iasmin Latovlevici xx, Umut Nayir xx

Yedekler: Muhammed Şengezer, Onur Atasayar, Burak Kapacak, Jani Atanasov, Yusuf Erdoğan, F. Emre Ünver, Ali Akman, Çağatay Yılmaz, Allano Lima, Ramazan Keskin

Teknik Direktör: Samet Aybaba

BB Erzurumspor: Ibrahim Sehic xx, Auremir xx, Egemen Korkmaz xx, Lokman Gör xx, Leo Schwechlen xx, İbrahim Akdağ xx, Jasmin Suck xx, Özer Hurmacı xx, Taylan Antalyalı xx, Gilles Christ Sunu xx, Lennart THY xx

Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Stephane Acka, Tolga Ünlü, Ridge Munsy, Hakan Arslan, Osman Şahin, Erhan Çelenk, Moussa Kone

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Goller: Umut Meraş (dk. 35) (Bursaspor), Chedhou (dk. 45 k.k.) (BB Erzurumspor) - BURSA Türk Hava Yolları,Bursaspor
02 Aralık 2018 Pazar 17:09