Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 1 - Dg Sivasspor: 1 (İlk Yarı)

Bursaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor
'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada N'Dinga'nın pasında hareketlenen Emre, kaleci Okan'dan sıyrıldıktan sonra düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
20. dakikada Yusuf'un sol kanattan ortaladığı topa iyi yükselen Shehu fileleri havalandırdı. 1-1
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Mete Kalkavan
xx, Süleyman Özay xx, Erdem Bayık
xx
Bursaspor: Okan Kocuk
xx, Barış Yardımcı
xx, Aurelien Chedjou xxx, Ertuğrul Ersoy
xx, Umut Meraş xx, Staphane Badji xx, Aytaç Kara
xx, Abdullahi Shehu xxx, Henri Saivet
xx, Yusuf Erdoğan
xx, Diafra Sakho
xx
Yedekler: Muhammed Şengezer, Santiago Vergini, Iasmin Latovlevici
, Furkan Soyalp, Allano Lima
, F.Emre Ünver, Onur Atasayar, Burak Kapacak, Ramazan Keskin
, Umut Nayir
Teknik Direktör: Samet Aybaba
DG Sivasspor: Tolgahan Acar
xx, Douglas xx, Mattias Bjarsmyr xx, David Braz xx, Ziya Erdal
xx, Delvin N'Dinga xxx, Hakan Arslan
xx, Fousseni Diabate xx, Mert Hakan Yandaş
xx, Emre Kılınç
xxx, Arouna Kone x (Erdoğan Yeşilyurt
dk. 13 xx)
Yedekler: Ali Şaşal
Vural, Uğur Çiftçi
, Paul Papp
, Özer Hurmacı
, Gabriel Torje
, Serhiy Rıbalka, Sergio Rochet
Teknik Sorumlu: Hakan Keleş
Goller: Abdullahi Shehu (dk. 20) (Bursaspor), Emre Kılınç (dk. 6) (DG Sivasspor)
Sarı kart: Aytaç Kara (Bursaspor) - BURSA
Bursa, Sivasspor, Bursaspor, Spor
Kaynak: İHA