02 Aralık 2018, 18:10
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Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 2 - Bb Erzurumspor: 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 2 - Bb Erzurumspor: 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Bursaspor, BB Erzurumspor’u evinde 2-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Bursaspor, BB Erzurumspor'u evinde 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Umut Meraş ile verkaç yaparak ceza sahasının önünden şutunu çeken Badji'nin vuruşu auta çıktı.

59. dakikada Lima'nın yaptığı ortayı iyi takip eden Latovlevici, kalecinin yanından topu ağlarla buluşturdu. 2-1

78. dakikada Aytaç'ın kafa ile aşırttığı topu önünde bulan Lima'nın vuruşu auta çıktı.

85. dakikada Latovlevici'nin kullandığı serbest vuruşta, kaleci İbrahim topu iki hamlede kontrol etti.

87. dakikada İbrahim'in ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Egemen'in kafa vuruşu az fakla auta çıktı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Palabıyık xxx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Sönmez xx

Bursaspor: Okan Kocuk xxx, Barış Yardımcı xx (Burak Kapacak dk. 46 xx), Aurelien Chedjou xx, Santiago Vergini xx, Umut Meraş xxx, Stephane Badji xx, Aytaç Kara xx, Tunay Torun xx (Allano Lima dk. 59 xxx), Henri Saivet xx (Ramazan Keskin dk. 89 ?), Iasmin Latovlevici xx, Umut Nayir xx

Yedekler: Muhammed Şengezer, Onur Atasayar, Jani Atanasov, Yusuf Erdoğan, F. Emre Ünver, Ali Akman, Çağatay Yılmaz

Teknik Direktör: Samet Aybaba

BB Erzurumspor: Ibrahim Sehic xx, Auremir xx, Egemen Korkmaz xx, Lokman Gör xx, Leo Schwechlen xx, İbrahim Akdağ xx, Jasmin Suck xx, Özer Hurmacı xx (Ridge Munsy dk. 77 xx), Taylan Antalyalı xx (Moussa Kone dk. 64 xx), Gilles Christ Sunu xx (Erhan Çelenk dk. 71 x), Lennart THY xx

Yedekler: Hakan Canbazoğlu, Stephane Acka, Tolga Ünlü, Hakan Arslan, Osman Şahin

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Goller: Umut Meraş (dk. 35), Latovlevici (dk. 59) (Bursaspor), Chedhou (dk. 45 k.k.) (BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Aytaç Kara, Burak Kapacak (Bursaspor), Egemen Korkmaz (BB Erzurumspor) - BURSA Bursaspor
02 Aralık 2018 Pazar 18:10