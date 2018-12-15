Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk Yarı)

15 Aralık 2018 Cumartesi 14:32



15 Aralık 2018 Cumartesi 14:32

0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.Maçtan dakikalar (İlk yarı)14. dakikada Çaykur Rizespor'da Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda Muriç'in ön direkte yaptığı kafa vuruşunda top Aytemiz Alanyaspor savunmasından geri döndü.28. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası içerisinde sağ çaprazda buluşan Junior Fernandes'in çektiği şut az farkla üstten dışarı çıktı.36. dakikada Cisse'nin yerden pası ile ceza sahası içerisine sol çaprazda topla buluşan Fabrice N'Sakala'nın şutu, kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.42. dakikada sağ kanattan topla buluşan Cenk Ahmet, son çizgiye indikten sonra ortasını yaptı. Arka direkte topla buluşan Junior Fernandes'in çektiği şut Çaykur Rizespor ağları ile buluştu. 1-0Stat: Çaykur DidiHakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xxÇaykur Rizespor: Gökhan x, Abdullah xx, Petrucci xx, Boldrin xx, Brabec xx, Saadane xx, Samudio xx, Koray xx, Umar xx, Mehmet xx, Vedat xxYedekler: Samir, Talbi, Robin, Jach, Gladkyy, Süleyman, Ali, Emir Han, Fink, ErenTeknik Direktör: Okan BurukAytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Merih xx, Ceyhun xx, Efecan xx, Cisse xx, Lucas xx, Fabrice N'Sakala xx, Georgios xx, Junior Fernandes xxx, Taha xx, Cenk xxxYedekler: Ufuk, İsmail, Manıatis, da Silva, Kaan, Hasani Barış, Souza SilvaTeknik Direktör: Sergen YalçınGoller: Junior Fernandes (dk. 42) (Aytemiz Alanyaspor)Sarı kart: Ceyhun (Aytemiz Alanyaspor) - RİZE