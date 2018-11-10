10 Kasım 2018, 17:07
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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk Yarı)

0’lık beraberlikle sona erdi.

0'lık beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada sol kanatta topla buluşan Mehmet Uslu'nun son çizgiye indikten sonra yaptığı ortada Muriç'in kafa vuruşunu kaleci Mert Günok yumruklarıyla uzaklaştırdı.

25. dakikada Samudio sağ kanattan ceza sahasının içerisine sürdüğü topu sol kanatta bulunan Muriç'e gönderdi. Bu oyuncunun şutunda kaleci topu kornere gönderdi.

38. dakikada sağ kanattan Caiçara'nın yerden yaptığı ortada ön direkte Bajic'in çektiği şut az farkla yandan dışarı çıktı.

Stat: Çaykur Didi

Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Robin xx, Boldrin xx, Brabec xx, Saadane xx, Samudio xxx, Koray xx (Ali Çamdalı dk. 45 ?), Aminu xx, Mehmet xxx, Orhan xx, Vedat xxx

Yedekler: Samir, Talbi, Abdullah, Jach, Petrucci, Gladkyy, Mustafa, Süleyman, Fink

Teknik Direktör: Okan Buruk

Medipol Başakşehir: Mert Günok xxx, Clichy xx, Epureanu xx, Costa xx, Caiçara xx, Mahmut xx, Mossoro xx, İrfan Can xx, Visca xx, Napoleoni xx, Bajic xx

Yedekler: Volkan, Attamah, Emre, Adebayor, Arda, Ramadan, Jojic, Kerim Frey, Uğur, Gökhan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Sarı kartlar: Robin Yalçın (Çaykur Rizespor), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir) - RİZE Başakşehir,Çaykur Rizespor,Çaykur
10 Kasım 2018 Cumartesi 17:07



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