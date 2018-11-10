Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk Yarı)

0'lık beraberlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
20. dakikada sol kanatta topla buluşan Mehmet Uslu
'nun son çizgiye indikten sonra yaptığı ortada Muriç'in kafa vuruşunu kaleci Mert Günok
yumruklarıyla uzaklaştırdı.
25. dakikada Samudio sağ kanattan ceza sahasının içerisine sürdüğü topu sol kanatta bulunan Muriç'e gönderdi. Bu oyuncunun şutunda kaleci topu kornere gönderdi.
38. dakikada sağ kanattan Caiçara'nın yerden yaptığı ortada ön direkte Bajic'in çektiği şut az farkla yandan dışarı çıktı.
Stat: Çaykur
Didi Çaykur Rizespor
: Gökhan xxx, Robin xx, Boldrin xx, Brabec xx, Saadane xx, Samudio xxx, Koray xx (Ali Çamdalı
dk. 45 ?), Aminu xx, Mehmet xxx, Orhan xx, Vedat xxx
Yedekler: Samir, Talbi, Abdullah, Jach, Petrucci, Gladkyy, Mustafa, Süleyman, Fink
Teknik Direktör: Okan Buruk
Medipol Başakşehir
: Mert Günok xxx, Clichy xx, Epureanu xx, Costa xx, Caiçara xx, Mahmut xx, Mossoro xx, İrfan Can
xx, Visca xx, Napoleoni xx, Bajic xx
Yedekler: Volkan, Attamah, Emre, Adebayor
, Arda, Ramadan, Jojic, Kerim Frey, Uğur, Gökhan
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Sarı kartlar: Robin Yalçın (Çaykur Rizespor), Mahmut Tekdemir
(Medipol Başakşehir) - RİZE
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10 Kasım 2018 Cumartesi 17:07