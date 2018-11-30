30 Kasım 2018, 21:02
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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Mke Ankaragücü: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Mke Ankaragücü: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü’nü konuk ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı başkent ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada İlhan Parlak'ın kafayla indirdiği topla kale önünde buluşan El Kabir'in şutu ağlarla buluştu. 0-1

34. dakikada sol kanattan Aminu Umar'ın ceza sahasına ortasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

37. dakikada Koray'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top auta çıktı.

Stat: Çaykur DİDİ

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Abdullah x, Petrucci x, Gladkyy x, Boldrin xx, Brabec xx, Saadane xx, Koray x, Aminu Umar xx, Mehmet xx, Vedat xx

Yedekler: Samir Ujkani, Talbi, Robin Yalçın, Jach, Mustafa, Samudio, Süleyman, Ali Çamdalı, Fink, Orhan

Teknik Sorumlu: Okan Buruk

MKE Ankaragücü: Altay xxx, Yalçın xx, Sedat xx, Pinto xx, Dja Djedje xxx, İlhan xx, Kone xx, Moulin xx, El Kabir xxx, Cerci x, Kubilay xx

Yedekler: Korcan, Mehmet Sak, Alihan, Mahmut, Putsila, Kehinde, Erdem Şen, Thomas Marc, Mokhtar, Kaan

Teknik Sorumlu: İsmail Kartal

Gol: El Kabir (dk. 20) (MKE Anakragücü)

Sarı kartlar: Petrucci (Çaykur Rizespor), El Kabir (MKE Anakragücü) - RİZE MKE Ankaragücü,Çaykur Rizespor,Çaykur
30 Kasım 2018 Cuma 21:02



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