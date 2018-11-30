Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 0 - Mke Ankaragücü: 1 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor
, MKE Ankaragücü
'nü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı başkent ekibinin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
20. dakikada İlhan Parlak
'ın kafayla indirdiği topla kale önünde buluşan El Kabir
'in şutu ağlarla buluştu. 0-1
34. dakikada sol kanattan Aminu Umar
'ın ceza sahasına ortasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
37. dakikada Koray'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda top auta çıktı.
Stat: Çaykur DİDİ
Hakemler: Fırat Aydınus
xx, Serkan Ok
xx, Aleks Taşçıoğlu
xx
Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Abdullah x, Petrucci x, Gladkyy x, Boldrin xx, Brabec xx, Saadane xx, Koray x, Aminu Umar xx, Mehmet xx, Vedat xx
Yedekler: Samir Ujkani, Talbi, Robin Yalçın, Jach, Mustafa, Samudio, Süleyman, Ali Çamdalı
, Fink, Orhan
Teknik Sorumlu: Okan Buruk
MKE Ankaragücü: Altay
xxx, Yalçın xx, Sedat xx, Pinto xx, Dja Djedje xxx, İlhan xx, Kone xx, Moulin xx, El Kabir xxx, Cerci x, Kubilay xx
Yedekler: Korcan, Mehmet Sak
, Alihan, Mahmut, Putsila, Kehinde, Erdem Şen
, Thomas Marc, Mokhtar, Kaan
Teknik Sorumlu: İsmail Kartal
Gol: El Kabir (dk. 20) (MKE Anakragücü)
Sarı kartlar: Petrucci (Çaykur Rizespor), El Kabir (MKE Anakragücü) - RİZE
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