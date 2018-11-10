Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Medipolbaşakşehir: 2 (Maç Sonucu)

1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Medipol Başakşehir
'in sağ kanattan kazandığı köşe vuruşunda topun başına Edin Visca
geçti. Visca'nın ortasına ön direkte iyi yükselen Manuel da Costa'nın kafa vuruşunda top yan direğe çarpıp ağlarla buluştu. 0-1
64. dakikada Marcio Mossoro
'nun pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Edin Visca, yerden pasını arka direkte bomboş pozisyonda bulunan Rijad Bajic'e gönderdi. Bajic'in gelişine çektiği şut Çaykur Rizespor
ağları ile buluştu. 0-2
79. dakikada Robin Yalçın'ın pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Aminu Umar
, yerden pasını penaltı noktası üzerinde bulunan Vedat Muriç
'e gönderdi. Vedat Muriç'in gelişine çektiği şut kaleci Mert Günok
'un sağından ağlarla buluştu. 2-1
87. dakikada Rijad Bajic'in pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Arda Turan
'ın çektiği şut savunmaya çarpıp kornere çıktı.
Stat: Çaykur DİDİ
Hakemler: Halil Umut Meler xx, Kerem Ersoy
xx, Cevdet Kömürcüoğlu
xx
Çaykur Rizespor: Gökhan x, Robin xx, Boldrin xx, Brabec xx, Saadane x, Samudio xx (Gladkyy dk. 76 x), Koray x (Ali Çamdalı
dk. 45 x), Aminu xx, Mehmet xx, Orhan xx ( Süleyman dk. 64 x), Vedat xx
Yedekler: Samir, Talbi, Abdullah, Jach, Petrucci, Mustafa, Fink
Teknik Direktör: Okan Buruk
Medipol Başakşehir: Fehmi Mert xx, Clichy xx, Epureanu xx, Edinvisca xx, Costa xx (Arda dk. 66 x), Bajic xxx, İrfan Can
xxx (Gökhan dk. 84 ?), Napoleoni xxx, Mahmut xx (Emre dk. 74 x), Trindade xxx, Paula Junior xxx
Yedekler: Volkan, Attamah, Adebayor
, Ramadan, Jojic, Kerim Frey, Uğur
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Goller: Vedat Muriç (dk. 79) (Çaykur Rizespor), Trindade (dk. 52), Bajic (dk. 64) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Robin Yalçın, Saadane (Çaykur Rizespor), Mahmut Tekdemir
(Medipol Başakşehir) - RİZE
Başakşehir,Çaykur Rizespor,Çaykur
10 Kasım 2018 Cumartesi 18:10