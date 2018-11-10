10 Kasım 2018, 18:10
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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Medipolbaşakşehir: 2 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Medipolbaşakşehir: 2 (Maç Sonucu)

1’lik üstünlüğüyle sona erdi.

1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Medipol Başakşehir'in sağ kanattan kazandığı köşe vuruşunda topun başına Edin Visca geçti. Visca'nın ortasına ön direkte iyi yükselen Manuel da Costa'nın kafa vuruşunda top yan direğe çarpıp ağlarla buluştu. 0-1

64. dakikada Marcio Mossoro'nun pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Edin Visca, yerden pasını arka direkte bomboş pozisyonda bulunan Rijad Bajic'e gönderdi. Bajic'in gelişine çektiği şut Çaykur Rizespor ağları ile buluştu. 0-2

79. dakikada Robin Yalçın'ın pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Aminu Umar, yerden pasını penaltı noktası üzerinde bulunan Vedat Muriç'e gönderdi. Vedat Muriç'in gelişine çektiği şut kaleci Mert Günok'un sağından ağlarla buluştu. 2-1

87. dakikada Rijad Bajic'in pası ile ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Arda Turan'ın çektiği şut savunmaya çarpıp kornere çıktı.

Stat: Çaykur DİDİ

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Kerem Ersoy xx, Cevdet Kömürcüoğlu xx

Çaykur Rizespor: Gökhan x, Robin xx, Boldrin xx, Brabec xx, Saadane x, Samudio xx (Gladkyy dk. 76 x), Koray x (Ali Çamdalı dk. 45 x), Aminu xx, Mehmet xx, Orhan xx ( Süleyman dk. 64 x), Vedat xx

Yedekler: Samir, Talbi, Abdullah, Jach, Petrucci, Mustafa, Fink

Teknik Direktör: Okan Buruk

Medipol Başakşehir: Fehmi Mert xx, Clichy xx, Epureanu xx, Edinvisca xx, Costa xx (Arda dk. 66 x), Bajic xxx, İrfan Can xxx (Gökhan dk. 84 ?), Napoleoni xxx, Mahmut xx (Emre dk. 74 x), Trindade xxx, Paula Junior xxx

Yedekler: Volkan, Attamah, Adebayor, Ramadan, Jojic, Kerim Frey, Uğur

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Vedat Muriç (dk. 79) (Çaykur Rizespor), Trindade (dk. 52), Bajic (dk. 64) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Robin Yalçın, Saadane (Çaykur Rizespor), Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir) - RİZE Başakşehir,Çaykur Rizespor,Çaykur
10 Kasım 2018 Cumartesi 18:10



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