Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç Sonucu)

1-berabere kaldı.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
48. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Koray Altınay
, Tzavellas ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır
, pozisyonun tekrarı için VAR'a giderek pozisyonda penaltı kararı verdi.
52. dakikada Saadane'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Haydar'da kaldı.
55. dakikada Petrucci'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Vedat Muriç
'in kafa vuruşu kaleci Haydar Yılmaz
'ın sağından ağlarla buluştu. 1-1
78. dakikada sağ kanatta topla buluşan Villafanez, son çizgiden ceza sahası içerisine girdikten sonra Jakub Brabec'in arkadan yaptığı sert müdahale ile yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Cüneyt Çakır, Aytemiz Alanyaspor
lehine penaltı kararı verdi.
78. dakikada Fernandes'in kullandığı penaltı atışında kaleci Gökhan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: Çaykur
Didi
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun
xx Çaykur Rizespor
: Gökhan xx, Abdullah xx (Robin Yalçın dk. 85 ?), Petrucci xx, Boldrin xx (Süleyman dk. 79 x), Brabec xx, Saadane xx, Samudio xx, Koray xx (Fink dk. 55 xx), Umar xx, Mehmet xx, Vedat xxx
Yedekler: Samir, Talbi, Jach, Gladkyy, Ali, Emir Han
, Eren
Teknik Direktör: Okan Buruk
Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Merih xx, Ceyhun
xx, Efecan xx, Cisse xx, Lucas xx (Maniatis dk 81 ?), Fabrice N'Sakala xx, Georgios xx, Junior Fernandes xxx (Hasan dk. 86 ?), Taha xx, Cenk xxx (Wellinton dk. 89 ?)
Yedekler: Ufuk, İsmail, da Silva
, Kaan
, Barış
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Goller: Vedat Muriç (dk. 56) (Çaykur Rizespor), Junior Fernandes (dk. 42)(Aytemiz Alanyaspor)
Sarı Kartlar: Boldrin, Fink, Saadane, Brabec (Çaykur Rizespor), Ceyhun, Tzavellas, N'Skala (Aytemiz Alanyaspor) - RİZE
Cüneyt Çakır,Çaykur Rizespor,Aytemiz Alanyaspor,Çaykur
15 Aralık 2018 Cumartesi 15:54