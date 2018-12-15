15 Aralık 2018, 15:54
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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç Sonucu)

1-berabere kaldı.

1-berabere kaldı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içerisine giren Koray Altınay, Tzavellas ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır, pozisyonun tekrarı için VAR'a giderek pozisyonda penaltı kararı verdi.

52. dakikada Saadane'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kaleci Haydar'da kaldı.

55. dakikada Petrucci'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı ortaya arka direkte iyi yükselen Vedat Muriç'in kafa vuruşu kaleci Haydar Yılmaz'ın sağından ağlarla buluştu. 1-1

78. dakikada sağ kanatta topla buluşan Villafanez, son çizgiden ceza sahası içerisine girdikten sonra Jakub Brabec'in arkadan yaptığı sert müdahale ile yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Cüneyt Çakır, Aytemiz Alanyaspor lehine penaltı kararı verdi.

78. dakikada Fernandes'in kullandığı penaltı atışında kaleci Gökhan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Abdullah xx (Robin Yalçın dk. 85 ?), Petrucci xx, Boldrin xx (Süleyman dk. 79 x), Brabec xx, Saadane xx, Samudio xx, Koray xx (Fink dk. 55 xx), Umar xx, Mehmet xx, Vedat xxx

Yedekler: Samir, Talbi, Jach, Gladkyy, Ali, Emir Han, Eren

Teknik Direktör: Okan Buruk

Aytemiz Alanyaspor: Haydar xx, Merih xx, Ceyhun xx, Efecan xx, Cisse xx, Lucas xx (Maniatis dk 81 ?), Fabrice N'Sakala xx, Georgios xx, Junior Fernandes xxx (Hasan dk. 86 ?), Taha xx, Cenk xxx (Wellinton dk. 89 ?)

Yedekler: Ufuk, İsmail, da Silva, Kaan, Barış

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Goller: Vedat Muriç (dk. 56) (Çaykur Rizespor), Junior Fernandes (dk. 42)(Aytemiz Alanyaspor)

Sarı Kartlar: Boldrin, Fink, Saadane, Brabec (Çaykur Rizespor), Ceyhun, Tzavellas, N'Skala (Aytemiz Alanyaspor) - RİZE Cüneyt Çakır,Çaykur Rizespor,Aytemiz Alanyaspor,Çaykur
15 Aralık 2018 Cumartesi 15:54



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