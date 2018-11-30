Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Mke Ankaragücü: 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor
, MKE Ankaragücü
'nü konuk etti. Mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren İlhan Parlak
'ın şutunu kaleci Gökhan kornere çeldi.
56. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Boldrin'in şutunu kaleci Altay
kontrol etti.
66. dakikada Boldrin'in sol kanattan ortasında kaleci ile karşı karşıya kalan Umar topu filelerle buluşturdu. 1-1
78. dakikada MKE Ankaragücü takımında Brice Dja Djedje'nın Samudio'ya ceza sahası içinde yaptığı faulde hakem Fırat Aydınus
VAR'dan aldığı onayla penaltı noktasını gösterdi. Çaykur Rizespor'un kazandığı penaltı vuruşunda topun başına geçen Boldrin'in şutu kaleci Altay'dan döndü. Tekrar önüne düşen topu yeniden kaleye gönderen Boldrin'in şutu bu kez Ankaragücü kornere gönderdi.
Stat: Çaykur DİDİ
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok
xx, Aleks Taşçıoğlu
xx
Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Abdullah xx, Petrucci xx (Süleyman dk. 86 ?), Gladkyy x (Samudio dk. 46 xx), Boldrin x, Brabec xx, Saadane xx, Koray xx (Robin Yalçın dk. 89 ?), Aminu Umar
xx, Mehmet xx, Vedat xx
Yedekler: Samir Ujkani, Talbi, Jach, Mustafa, Ali Çamdalı
, Fink, Orhan
Teknik Sorumlu: Okan Buruk
MKE Ankaragücü: Altay xxx, Yalçın xx, Sedat xx, Pinto xx, Dja Djedje xxx, İlhan xxx, Kone xx, Moulin xx, El Kabir
xxx, Cerci x (Putsila dk. 59 xx), Kubilay xx (Thomas Marc dk. 87 ?)
Yedekler: Korcan, Mehmet Sak
, Alihan, Mahmut, Kehinde, Erdem Şen
, Mokhtar, Kaan
Teknik Sorumlu: İsmail Kartal
Goller: El Kabir (dk. 20) (MKE Anakragücü), Umar Aminu (dk. 66) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Petrucci, Saadane, Umar (Çaykur Rizespor), El Kabir, Altay (MKE Anakragücü) - RİZE
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