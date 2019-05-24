24.05.2019 22:00
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Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Trabzonspor: 3 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Trabzonspor: 3 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşılaşıyor.

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekip bordo-mavililerin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Yusuf Yazıcı'nın ceza sahası dışından yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'ın solundan az farkla auta çıktı.

16. dakikada Trabzonspor ceza sahası içinde Vedat Muriç'in kaleye göndermek istediği topu önünde bulunan Boldrin kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-0

20. dakikada Nwakaeme'nin sol taraftan penaltı noktasına doğru gönderdiği topu iyi yükselen Rodallega meşin yuvarlağı kaleci Gökhan'ın solundan ağalarla buluşturdu. 1-1

24. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Ekuban'ın pasında kale sahası içinde bulunan Rodallega'nın vuruşunda önce kaleciye sonra da Melnjak'a çarpan top ağalarla buluştu. 1-2

32. dakikada Rodallega'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

43. dakikada Ekuban'ın havadan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Abdulkadir Ömür, meşin yuvarlağı kaleci Gökhan'ın sağından ağalarla buluşturdu. 1-3

Stat: Rize Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Kemal Yılmaz xx, Serkan Olguncan

Çaykur Rizespor: Gökhan x, Moroziuk x, Saadane x, Awaziem x, Melnjak x, Musa Çağıran x, Okechukwu Azubukex, Samudio x, Boldrin x, Atıf Chahechouhe x, Vedat Muriç x

Yedekler: Cihan, Abdullah Durak, Petruccı, Mustafa Saymak, Mohamed Abarhoun, Çınar, Koray, Amınu Umar, Muhmet Uslu, Orhan Ovacıklı

Teknik Direktör: Okan Buruk

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xx, Hüseyin Türkmen xx, Mejad Hoseini xx, Novak xx, Sosa x (Ekuban dk. 22 x), Abdulkadir Parmak xxx, Yusuf Yazıcı xxx, Abdulkadir Ömür xxx, Nwakaeme xx, Rodallega xxx

Yedekler: Arda, Kamil Ahmet Çörekçi, Murat Cem Akpınar, Zargo Toure, Hasan Batuhan Artaslan, Ibanez

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Goller: Boldrin (dk. 16), Melnjak (dk. 24 k.k) (Çaykur Rizespor), Rodallega (dk. 20), Abdulkadir Ömür (dk. 43) (Trabzonspor) - RİZE Çaykur Rizespor, Çaykur, Trabzonspor, Spor
Kaynak: İHA


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