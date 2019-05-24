Spor Toto Süper Lig: Çaykur Rizespor: 1 - Trabzonspor: 3 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor
ile Trabzonspor
karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekip bordo-mavililerin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Yusuf Yazıcı
'nın ceza sahası dışından yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'ın solundan az farkla auta çıktı.
16. dakikada Trabzonspor ceza sahası içinde Vedat Muriç
'in kaleye göndermek istediği topu önünde bulunan Boldrin kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından meşin yuvarlağı ağalarla buluşturdu. 1-0
20. dakikada Nwakaeme'nin sol taraftan penaltı noktasına doğru gönderdiği topu iyi yükselen Rodallega meşin yuvarlağı kaleci Gökhan'ın solundan ağalarla buluşturdu. 1-1
24. dakikada topla birlikte ceza sahası içine giren Ekuban'ın pasında kale sahası içinde bulunan Rodallega'nın vuruşunda önce kaleciye sonra da Melnjak'a çarpan top ağalarla buluştu. 1-2
32. dakikada Rodallega'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
43. dakikada Ekuban'ın havadan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Abdulkadir Ömür, meşin yuvarlağı kaleci Gökhan'ın sağından ağalarla buluşturdu. 1-3
Stat: Rize Çaykur Didi
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu
xx, Kemal Yılmaz
xx, Serkan
Olguncan
Çaykur Rizespor: Gökhan x, Moroziuk x, Saadane x, Awaziem x, Melnjak x, Musa Çağıran
x, Okechukwu Azubukex, Samudio x, Boldrin x, Atıf Chahechouhe x, Vedat Muriç x
Yedekler: Cihan, Abdullah Durak
, Petruccı, Mustafa Saymak, Mohamed Abarhoun, Çınar
, Koray, Amınu Umar, Muhmet Uslu, Orhan Ovacıklı
Teknik Direktör: Okan Buruk
Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xx, Hüseyin Türkmen
xx, Mejad Hoseini xx, Novak xx, Sosa x (Ekuban dk. 22 x), Abdulkadir Parmak xxx, Yusuf Yazıcı xxx, Abdulkadir Ömür xxx, Nwakaeme xx, Rodallega xxx
Yedekler: Arda, Kamil Ahmet Çörekçi
, Murat Cem Akpınar
, Zargo Toure
, Hasan Batuhan
Artaslan, Ibanez
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Goller: Boldrin (dk. 16), Melnjak (dk. 24 k.k) (Çaykur Rizespor), Rodallega (dk. 20), Abdulkadir Ömür (dk. 43) (Trabzonspor) - RİZE
Çaykur Rizespor
, Çaykur
, Trabzonspor
, Spor
Kaynak: İHA