Spor Toto Süper Lig'de 13. Hafta Heyecanı Başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 13. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.<br><br>Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadelede Galatasaray ile Atiker Konyaspor karşı karşıya gelecek.<br><br>Trabzonspor-Fenerbahçe maçının da oynanacağı Süper Lig'de 13. haftanın programı şöyle: <br><br>Yarın: <br><br>20.30 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom)<br><br>24 Kasım Cumartesi: <br><br>13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Antalyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)<br><br>16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)<br><br>19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Osmanlı)<br><br>25 Kasım Pazar: <br><br>13.30 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Yeni 4 Eylül)<br><br>16.00 Akhisarspor-Bursaspor (Spor Toto Akhisar)<br><br>19.00 Kasımpaşa-Evkur Yeni Malatyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)<br><br>19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)<br><br>26 Kasım Pazartesi: <br><br>20.00 Göztepe-Medipol Başakşehir (Bornova)