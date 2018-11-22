Spor Toto Süper Lig'de 13. Hafta Heyecanı Başlıyor

Türk Telekom
Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadelede Galatasaray ile Atiker Konyaspor
karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor- Fenerbahçe
maçının da oynanacağı Süper Lig'de 13. haftanın programı şöyle:
Yarın:
20.30 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom)
24 Kasım Cumartesi:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Antalyaspor
(Erzurum Kazım Karabekir)
19.00 MKE Ankaragücü- Beşiktaş
(Osmanlı)
25 Kasım Pazar:
16.00 Akhisarspor- Bursaspor
(Spor Toto Akhisar)
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)
26 Kasım Pazartesi:
Galatasaray,Türk Telekom
22 Kasım 2018 Perşembe 12:40