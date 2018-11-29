29 Kasım 2018, 10:53
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Spor Toto Süper Lig'de 14. Hafta Heyecanı

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig’de 14. hafta yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta yarın oynanacak iki maçla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta heyecanı yarın, 1 Aralık Cumartesi, 2 Aralık Pazar ve 3 Aralık Pazartesi oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçlarında Çaykur Rizespor MKE Ankaragücü'nü ağırlarken, A. Konyaspor ise A. Alanyaspor'u konuk edecek. Bu hafta ayrıca Beşiktaş- Galatasaray derbisi heyecanı da olacak. Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın

20.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü

20.00 Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor

1 Aralık Cumartesi

16.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor

16.00 Antalyaspor - Göztepe

19.00 Kayserispor - Trabzonspor

2 Aralık Pazar

16.00 Bursaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

20.00 Beşiktaş - Galatasaray

3 Aralık Pazartesi

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Akhisarspor

20.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa - İSTANBUL
29 Kasım 2018 Perşembe 10:53



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