Spor Toto Süper Lig'de 14. Hafta Heyecanı Başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 14. haftanın perdesi yarın yapılacak 2 maçla açılacak.<br><br>Süper Lig'de saat 20.00'de başlayacak mücadelelerde Atiker Konyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise MKE Ankaragücü'nü konuk edecek.<br><br>Beşiktaş-Galatasaray derbisine de sahne olacak Süper Lig'in 14. haftasında maç programı şöyle: <br><br>Yarın: <br><br>20.00 Atiker Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)<br><br>20.00 Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü (Çaykur Didi)<br><br>1 Aralık Cumartesi: <br><br>16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)<br><br>16.00 Antalyaspor-Göztepe (Antalya)<br><br>19.00 Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)<br><br>2 Aralık Pazar: <br><br>16.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bursa Büyükşehir Belediye)<br><br>20.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)<br><br>3 Aralık Pazartesi: <br><br>20.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Akhisarspor (Yeni Malatya)<br><br>20.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)