Spor Toto Süper Lig'de 15. Hafta Heyecanı Başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 15. haftanın perdesi yarın yapılacak Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçıyla açılacak.<br><br>Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.<br><br>Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 15. hafta maçlarının programı şöyle: <br><br>Yarın: <br><br>20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)<br><br>8 Aralık Cumartesi: <br><br>13.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)<br><br>16.00 Trabzonspor-Atiker Konyaspor (Medical Park)<br><br>19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)<br><br>9 Aralık Pazar: <br><br>13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Kazım Karabekir)<br><br>16.00 Bursaspor-Antalyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)<br><br>19.00 Akhisarspor-Fenerbahçe (Spor Toto Akhisar)<br><br>10 Aralık Pazartesi: <br><br>20.00 MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir (Afyonkarahisar Zafer)<br><br>20.00 Kasımpaşa-Kayserispor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)