Spor Toto Süper Lig'de 15. Hafta Programı

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta heyecanı yarın oynanacak Alanyaspor-Beşiktaş mücadelesiyle başlayacak.
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunda 15. hafta heyecanı yarın, 8 Aralık Cumartesi, 9 Aralık Pazar ve 10 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan mücadelelerle yaşanacak. Haftanın açılış maçında Beşiktaş, Alanya deplasmanına çıkarken, Galatasaray Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Fenerbahçe, Akhisarspor'a konuk olacakken, Kasımpaşa ise Kayserispor'u misafir edecek. Lider Başakşehir de deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak mücadelelerin programı şu şekilde:
Yarın
20.00 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş
8 Aralık Cumartesi
13.30 Demir Grup Sivasspor - Göztepe
16.00 Trabzonspor - Atiker Konyaspor
19.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor
9 Aralık Pazar
13.30 BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor
16.00 Bursaspor - Antalyaspor
19.00 Akhisarspor - Fenerbahçe
10 Aralık Pazartesi
20.00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir
20.00 Kasımpaşa - Kayserispor - İSTANBUL
Aralık,Aytemiz Alanyaspor
06 Aralık 2018 Perşembe 10:04