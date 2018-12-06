Spor Toto Süper Lig'de 15. Hafta Programı

06 Aralık 2018 Perşembe 10:04



06 Aralık 2018 Perşembe 10:04

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta heyecanı yarın oynanacak Alanyaspor-Beşiktaş mücadelesiyle başlayacak.Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunda 15. hafta heyecanı yarın, 8 Aralık Cumartesi, 9 Aralık Pazar ve 10 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan mücadelelerle yaşanacak. Haftanın açılış maçında Beşiktaş, Alanya deplasmanına çıkarken, Galatasaray Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Fenerbahçe, Akhisarspor'a konuk olacakken, Kasımpaşa ise Kayserispor'u misafir edecek. Lider Başakşehir de deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek.Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak mücadelelerin programı şu şekilde:Yarın20.00 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş8 Aralık Cumartesi13.30 Demir Grup Sivasspor - Göztepe16.00 Trabzonspor - Atiker Konyaspor19.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor9 Aralık Pazar13.30 BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor16.00 Bursaspor - Antalyaspor19.00 Akhisarspor - Fenerbahçe10 Aralık Pazartesi20.00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir20.00 Kasımpaşa - Kayserispor - İSTANBUL