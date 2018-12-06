Spor Toto Süper Lig'de 15. Hafta Programı

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta heyecanı yarın oynanacak Alanyaspor-Beşiktaş mücadelesiyle başlayacak.<br><br>Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunda 15. hafta heyecanı yarın, 8 Aralık Cumartesi, 9 Aralık Pazar ve 10 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan mücadelelerle yaşanacak. Haftanın açılış maçında Beşiktaş, Alanya deplasmanına çıkarken, Galatasaray Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Fenerbahçe, Akhisarspor'a konuk olacakken, Kasımpaşa ise Kayserispor'u misafir edecek. Lider Başakşehir de deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak mücadelelerin programı şu şekilde: <br><br>Yarın 20.00 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş<br><br>8 Aralık Cumartesi 13.30 Demir Grup Sivasspor - Göztepe 16.00 Trabzonspor - Atiker Konyaspor 19.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor<br><br>9 Aralık Pazar 13.30 BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor 16.00 Bursaspor - Antalyaspor 19.00 Akhisarspor - Fenerbahçe<br><br>10 Aralık Pazartesi 20.00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir 20.00 Kasımpaşa - Kayserispor<br><br>(İHA)