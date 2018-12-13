13 Aralık 2018, 11:19
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Spor Toto Süper Lig'de 16. Hafta Heyecanı

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta yarın oynanacak Göztepe-Bursaspor karşılaşmasıyla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta yarın oynanacak Göztepe- Bursaspor karşılaşmasıyla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı yarın, 15 Aralık Cumartesi, 16 Aralık Pazar ve 17 Aralık Pazartesi oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Göztepe, Bursaspor'u ağırlayacak. Ligin lideri Medipol Başakşehir, Galatasaray ile evinde karşılaşacak. Beşiktaş da Trabzonspor'u konuk edecek. Haftanın kapanışında ise Fenerbahçe, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.

Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın

20.30 Göztepe - Bursaspor

15 Aralık Cumartesi

13.30 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor

13.30 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü

16.00 Atiker Konyaspor - Kasımpaşa

19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray

16 Aralık Pazar

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Antalyaspor

16.00 Kayserispor - Akhisarspor

19.00 Beşiktaş - Trabzonspor

17 Aralık Pazartesi

20.00 Fenerbahçe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor - İSTANBUL
13 Aralık 2018 Perşembe 11:19



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