13 Aralık 2018, 11:21
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Spor Toto Süper Lig'de 16. Hafta Heyecanı

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de 16. Hafta, yarın oynanacak Göztepe-Bursaspor karşılaşmasıyla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 16. Hafta, yarın oynanacak Göztepe- Bursaspor karşılaşmasıyla başlayacak. Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı yarın, 15 Aralık Cumartesi, 16 Aralık Pazar ve 17 Aralık Pazartesi oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Göztepe, Bursaspor'u ağırlayacak. Ligin lideri Medipol Başakşehir, Galatasaray ile evinde karşılaşacak. Beşiktaş da Trabzonspor'u konuk edecek. Haftanın kapanışında ise Fenerbahçe, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak. Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

YARIN 20.30 Göztepe - Bursaspor



15 ARALIK CUMARTESİ 13.30 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor 13.30 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü 16.00 Atiker Konyaspor - Kasımpaşa 19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray



16 ARALIK PAZAR 13.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Antalyaspor 16.00 Kayserispor - Akhisarspor 19.00 Beşiktaş - Trabzonspor



17 ARALIK PAZARTESİ 20.00 Fenerbahçe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

(İHA)
13 Aralık 2018 Perşembe 11:21



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