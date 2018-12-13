Spor Toto Süper Lig'de 16. Hafta, yarın oynanacak Göztepe- Bursaspor
karşılaşmasıyla başlayacak. Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta heyecanı yarın, 15 Aralık
Cumartesi, 16 Aralık Pazar ve 17 Aralık Pazartesi oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Göztepe, Bursaspor'u ağırlayacak. Ligin lideri Medipol Başakşehir
, Galatasaray
ile evinde karşılaşacak. Beşiktaş
da Trabzonspor
'u konuk edecek. Haftanın kapanışında ise Fenerbahçe
, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor
ile karşılaşacak. Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:
YARIN 20.30 Göztepe - Bursaspor
…
15 ARALIK CUMARTESİ 13.30 Çaykur Rizespor
- Aytemiz Alanyaspor
13.30 Demir Grup Sivasspor
- MKE Ankaragücü
16.00 Atiker Konyaspor
- Kasımpaşa
19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray
…
16 ARALIK PAZAR 13.30 Evkur Yeni Malatyaspor
- Antalyaspor
16.00 Kayserispor
- Akhisarspor 19.00 Beşiktaş - Trabzonspor
…
17 ARALIK PAZARTESİ 20.00 Fenerbahçe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
(İHA)
13 Aralık 2018 Perşembe 11:21