Spor Toto Süper Lig'de 16. Hafta Heyecanı Başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.<br><br>Saat 20.30'da başlayacak müsabakada Göztepe ile Bursaspor karşı karşıya gelecek.<br><br>Haftanın önemli karşılaşmalarında ise Medipol Başakşehir ile Galatasaray 15 Aralık Cumartesi günü, Beşiktaş ile Trabzonspor da 16 Aralık Pazar günü karşılaşacak.<br><br>Süper Lig'in 16. haftasında yapılacak maçların programı şöyle: <br><br>Yarın: <br><br>20.30 Göztepe-Bursaspor (Bornova)<br><br>15 Aralık Cumartesi: <br><br>13.30 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)<br><br>13.30 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü (Yeni 4 Eylül)<br><br>16.00 Atiker Konyaspor-Kasımpaşa (Konya Büyükşehir Belediye)<br><br>19.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)<br><br>16 Aralık Pazar: <br><br>13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Antalyaspor (Yeni Malatya)<br><br>16.00 Kayserispor-Akhisarspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)<br><br>19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)<br><br>17 Aralık Pazartesi: <br><br>20.00 Fenerbahçe-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ülker)