28 Şubat 2019, 11:31
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Spor Toto Süper Lig'de 24. Hafta

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftası, Antalyaspor-MKE Ankaragücü arasında oynanacak mücadele ile başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftası, Antalyaspor- MKE Ankaragücü arasında oynanacak mücadele ile başlayacak. Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yarın, 2, 3 ve 4 Mart'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Antalyaspor, Ankaragücü'nü ağırlayacak. Lider Başakşehir, Yeni Malatyaspor'a konuk olacakken, takipçisi Galatasaray ise BB Erzurumspor deplasmanında mücadele edecek. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u, Kayserispor da Beşiktaş'ı ağırlayacak. Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın 20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü



2 Mart Cumartesi 16.00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor 16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Beşiktaş 19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor



3 Mart Pazar 13.30 Atiker Konyaspor - Göztepe 16.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir 19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Galatasaray



4 Mart Pazartesi 20.00 Kasımpaşa - Trabzonspor 20.00 Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor

(İHA) Antalyaspor, Ankaragücü, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Kaynak: İHA