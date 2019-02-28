Spor Toto Süper Lig'de 24. Hafta Programı

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftası Antalyaspor- MKE Ankaragücü
arasında oynanacak mücadele ile başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de 24. hafta heyecanı yarın, 2, 3 ve 4 Mart'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Antalyaspor, Ankaragücü'nü ağırlayacak. Lider Başakşehir
, Yeni Malatyaspor
'a konuk olacakken, takipçisi Galatasaray
ise BB Erzurumspor
deplasmanında mücadele edecek. Fenerbahçe
, Çaykur Rizespor
'u, Kayserispor
da Beşiktaş
'ı ağırlayacak.
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın
20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü
2 Mart Cumartesi
16.00 Bursaspor
- Demir Grup Sivasspor
16.00 İstikbal Mobilya
Kayserispor - Beşiktaş
19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
3 Mart Pazar
13.30 Atiker Konyaspor
- Göztepe
16.00 Evkur
Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir
19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Galatasaray
4 Mart Pazartesi
20.00 Kasımpaşa
- Trabzonspor
20.00 Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor
- İSTANBUL
Antalyaspor, Ankaragücü, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: İHA