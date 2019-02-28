28 Şubat 2019, 11:48
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Spor Toto Süper Lig'de 24. Haftanın Hakemleri Açıklandı

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Merkez Hakem Kurulu'nun atamalarına göre Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın

20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü: Koray Gençerler

2 Mart Cumartesi

16.00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Beşiktaş: Suat Arslanboğa

19.00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

3 Mart Pazar

13.30 Atiker Konyaspor - Göztepe: Abdulkadir Bitigen

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

19.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Galatasaray: Cüneyt Çakır

4 Mart Pazartesi

20.00 Kasımpaşa - Trabzonspor: Bülent Yıldırım

20.00 Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor: Serkan Tokat - İSTANBUL Merkez Hakem Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: İHA


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