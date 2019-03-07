Kaynak: İHA

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftası yarın oynanacak Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor maçı ile açılacak.Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yarın, 9, 10 ve 11 Mart'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Sivasspor ile Yeni Malatyaspor karşılaşacak. Haftanın önemli müsabakasında ise lider Başakşehir, sahasında Fenerbahçe ile mücadele edecek. Beşiktaş, Konyaspor'u ağırlayacakken, haftanın kapanışında ise Galatasaray ile Antalyaspor karşılaşacak.Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:Yarın20.30 DG Sivasspor - E. Yeni Malatyaspor9 Mart Cumartesi16.00 Trabzonspor - Akhisarspor19.00 MKE Ankaragücü - Bursaspor19.00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe10 Mart Pazar13.30 Aytemiz Alanyaspor - BB Erzurumspor16.00 Göztepe - Kasımpaşa16.00 Çaykur Rizespor - İM Kayserispor19.00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor11 Mart Pazartesi20.00 Galatasaray - Antalyaspor - İSTANBUL