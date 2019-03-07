Spor Toto Süper Lig'in 25. haftası yarın oynanacak Demir Grup Sivasspor - Evkur Yeni Malatyaspor maçı ile açılacak. Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta heyecanı yarın, 9, 10 ve 11 Mart'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılışında Sivasspor ile Yeni Malatyaspor karşılaşacak. Haftanın önemli müsabakasında ise lider Başakşehir, sahasında Fenerbahçe ile mücadele edecek. Beşiktaş, Konyaspor'u ağırlayacakken, haftanın kapanışında ise Galatasaray ile Antalyaspor karşılaşacak. Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmaların programı şöyle: <br><br>Yarın 20.30 DG Sivasspor - E. Yeni Malatyaspor<br><br>9 Mart Cumartesi 16.00 Trabzonspor - Akhisarspor 19.00 MKE Ankaragücü - Bursaspor 19.00 Medipol Başakşehir - Fenerbahçe<br><br>10 Mart Pazar 13.30 Aytemiz Alanyaspor - BB Erzurumspor 16.00 Göztepe - Kasımpaşa 16.00 Çaykur Rizespor - İM Kayserispor 19.00 Beşiktaş - Atiker Konyaspor<br><br>11 Mart Pazartesi 20.00 Galatasaray - Antalyaspor<br><br>(İHA)