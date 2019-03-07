Spor Toto Süper Lig'de 25. Hafta Heyecanı Başlıyor

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta yarın yapılacak tek maçla başlayacak.<br><br>Yeni 4 Eylül Stadı'nda 20.30'da oynanacak müsabakada Demir Grup Sivasspor ile Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek.<br><br>Süper Lig'in 25. haftasında yapılacak maçların programı şöyle: <br><br>Yarın: <br><br>20.30 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Yeni 4 Eylül)<br><br>9 Mart Cumartesi: <br><br>16.00 Trabzonspor-Akhisarspor (Medical Park)<br><br>19.00 MKE Ankaragücü-Bursaspor (Eryaman)<br><br>19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)<br><br>10 Mart Pazar: <br><br>13.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bahçeşehir Okulları)<br><br>16.00 Göztepe-Kasımpaşa (Bornova)<br><br>16.00 Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Çaykur Didi)<br><br>19.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor (Vodafone Park)<br><br>11 Mart Pazartesi: <br><br>20.00 Galatasaray-Antalyaspor (Türk Telekom)