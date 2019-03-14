Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta yarın Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak maçla başlayacak. Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı yarın, 16 ve 17 Mart'ta oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Sivasspor'u ağırlayacak. Göztepe, Beşiktaş'ı konuk edecekken, lider Başakşehir ise Kayserispor ile deplasmanda oynayacak. Haftanın kapanış müsabakasında ise Galatasaray, Bursaspor deplasmanına gidecek. Süper Lig'de haftanın programı şöyle: <br><br>Yarın 20.30 Fenerbahçe - DG Sivasspor<br><br>16 Mart Cumartesi 13.30 Atiker Konyaspor - Çaykur Rizespor 16.00 BB Erzurumspor - Trabzonspor 16.00 Akhisarspor - Kasımpaşa 19.00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor 19.00 Beşiktaş - Göztepe<br><br>17 Mart Pazar 13.30 E. Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü 16.00 İM Kayserispor - Medipol Başakşehir 19.00 Bursaspor - Galatasaray<br><br>(İHA)