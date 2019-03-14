14 Mart 2019, 09:58
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Spor Toto Süper Lig'de 26. Haftanın Perdesi Açılıyor

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı, yarın İstanbul'da yapılacak Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçıyla başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta heyecanı, yarın İstanbul'da yapılacak Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçıyla başlayacak.

Ülker Stadı'ndaki müsabakanın başlangıç saati 20.30.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 26. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.30 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

16 Mart Cumartesi:

13.30 Atiker Konyaspor- Çaykur Rizespor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Trabzonspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Akhisarspor- Kasımpaşa (Spor Toto Akhisar)

19.00 Antalyaspor- Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

17 Mart Pazar:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor- MKE Ankaragücü (Yeni Malatya)

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Bursaspor- Galatasaray (Bursa Büyükşehir Belediye) Sivasspor, Fenerbahçe, Spor
Kaynak: AA


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