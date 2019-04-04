Spor Toto Süper Lig'de 27. Hafta Hakemleri Açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında görev alacak hakemler açıkladı.<br><br>Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemleri duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle: <br><br>5 Nisan Cuma<br><br>20.30 Trabzonspor - Antalyaspor: Hüseyin Göçek<br><br>6 Nisan Cumartesi<br><br>16.00 DG. Sivasspor - İM. Kayserispor: Koray Gençerler<br><br>16.00 A. Alanyaspor - Bursaspor: Halil Umut Meler<br><br>19.00 Galatasaray - E. Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu<br><br>7 Nisan Pazar<br><br>13.30 Kasımpaşa - BB. Erzurumspor: Zorbay Küçük<br><br>16.00 Göztepe - Akhisarspor: Bülent Yıldırım<br><br>16.00 Ankaragücü - Fenerbahçe: Mete Kalkavan<br><br>19.00 M. Başakşehir - A. Konyapor: Serkan Çınar<br><br>8 Nisan Pazartesi<br><br>20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Arda Kardeşler - İSTANBUL