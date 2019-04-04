04 Nisan 2019, 13:18
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Spor Toto Süper Lig'de 27. Hafta Hakemleri Açıklandı

Spor Toto Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında görev alacak hakemler açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında görev alacak hakemler açıkladı.

Merkez Hakem Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemleri duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

5 Nisan Cuma

20.30 Trabzonspor - Antalyaspor: Hüseyin Göçek

6 Nisan Cumartesi

16.00 DG. Sivasspor - İM. Kayserispor: Koray Gençerler

16.00 A. Alanyaspor - Bursaspor: Halil Umut Meler

19.00 Galatasaray - E. Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

7 Nisan Pazar

13.30 Kasımpaşa - BB. Erzurumspor: Zorbay Küçük

16.00 Göztepe - Akhisarspor: Bülent Yıldırım

16.00 Ankaragücü - Fenerbahçe: Mete Kalkavan

19.00 M. Başakşehir - A. Konyapor: Serkan Çınar

8 Nisan Pazartesi

20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Arda Kardeşler - İSTANBUL Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Spor
Kaynak: İHA



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