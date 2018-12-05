Spor Toto Süper Lig'de Şampiyonluk Yarışı Kızışıyor

Raporda ay boyunca en çok konuşulan takımlar, sporcular, kulüp yöneticileri ve teknik direktörler belirlendi. Zirve yarışı veren takımların beklenmedik puan kayıpları yaşadığı, zirveyi zorlayan takımların ise haftayı karlı kapattığı ligde, puan durumu da gittikçe karışık bir hal alıyor. İşte spor camiasında öne çıkan başlıklar…

Spor Toto Süper Lig'in 2018/2019 sezonunda, geride kalan 14 haftada dokuz teknik direktörün takımıyla olan sözleşmesi iptal edildi. İlk 14 haftada 8 teknik direktör ile yollar ayrılmışken, 9. teknik direktör de Ertuğrul Sağlam oldu. Zirve yarışı veren takımların beklenmedik puan kayıpları yaşadığı, zirveyi zorlayan takımların ise haftayı karlı kapattığı ligde, puan durumu da gittikçe karışık bir hal aldı.

3 BÜYÜKLER PUAN KAZANMA YÖNÜNDEN KÖTÜ BİR SEZON GEÇİRİYOR

Spor Toto Süper Lig'de son 10 sezona bakıldığında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş puansal anlamda kötü bir sezon geçiriyor. Üç büyüklerin toplam puanı bu sezon 62'de kaldı. Bu rakam, üç büyüklerin son 10 sezonda yaşadığı en kötü sonuç oldu.

Bir süredir sakatlık sorunları ve cezalarla boğuşan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinin ardından taraftarına moral verebilmek için çalışmalarını hızlandırdı. Trabzon'a 4-0 yenildikten sonra, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, son olarak bir diğer ezeli rakibi Beşiktaş'a da mağlup oldu. Galatasaray, geçtiğimiz ay 116 bin 339 haberle konuşuldu.

Bu sezon ligde aldığı kötü sonuçlarla dikkat çeken Fenerbahçe'de bir grup taraftar, Samandıra'da toplanarak teknik direktör Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesi için yönetime çağrıda bulundu. Süper Lig'de zor günler geçiren Fenerbahçe'de hücum performansı da adeta dibi gördü. Ligin ikinci yarısında kadrosuna takviye yapmayı hedefleyen Fenerbahçe, Kasım ayında 112 bin 761 haberin konusu oldu.

Şampiyonluk yarışına yeniden dahil olan Beşiktaş, mücadeleyi elden bırakmıyor. Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında oynanan derbi maçında kendi sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Beşiktaş, taraftarlarıyla derbi zaferini doyasıya kutladı.

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında oynanan maçlarda rakip kaleye en fazla isabetli şut çeken takımların ise Beşiktaş ile birlikte Chelsea olduğu belirlendi. Grupta ikinci sıraya yükselen Siyah-beyazlıların Kasım ayında 79 bin 212 haberde yer aldığı belirlendi.