01 Aralık 2018, 11:24
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Spor Toto Süper Lig'de Yarın Oynanacak Maçların Muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig

BURSASPOROkan, Barış, Vergini, Chedjou, Umut Meraş, Aytaç, Badji, Tunay, Saivet, Latovlevici, Umut NayirSAKAT: Shehu, Furkan, Stancu*, Sakho*CEZALI: ErtuğrulBİLET FİYATLARI: Goldsit 1963 Tribünü 250 TL, 1'inci Kategori 150 TL, 2'nci Kategori 125 TL, 3'üncü Kategori 60 TL, 4'üncü Kategori 50...

BURSASPOR

Okan, Barış, Vergini, Chedjou, Umut Meraş, Aytaç, Badji, Tunay, Saivet, Latovlevici, Umut Nayir

SAKAT:  Shehu, Furkan, Stancu*, Sakho*

CEZALI: Ertuğrul

BİLET FİYATLARI: Goldsit 1963 Tribünü 250 TL, 1'inci Kategori 150 TL, 2'nci Kategori 125 TL, 3'üncü Kategori    60 TL, 4'üncü Kategori 50 TL, 5'inci Kategori 25 TL, 6'cı Kategori 25 TL, Misafir 32 TL

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

Sehiç, Auremir, Egemen, Lokman, Leo, Scuk, İbrahim, Taylan, Emrah, Özer, Sunu

SAKAT: Khubulov, Tshabalala

CEZALI: Yok 

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BEŞİKTAŞ 

Karius - Adriano, Medel, Vida, Caner, Atiba, Dorukhan (Oğuzhan), Quaresma, Ljajic, Lens, Güven Yalçın (Mustafa Pektemek)

SAKAT : Pepe, Medel, Roco, Gökhan Gönül, Gökhan Töre, Babel, Quaresma*

CEZALI: Yok

KADRO DIŞI: Tolgay Arslan

BİLET FİYATLARI: Volvo 1903 C 1100 TL, Volvo 1903 B-D 1000 TL, Volvo 1903 A-E 900 TL, VIP 900 TL, 1'inci Kategori 495 TL, 2'nci Kategori 440 TL, 3'üncü Kategori 385 TL, 4'üncü Kategori 360 TL, 5'inci Kategori 330 TL, 6'ncı Kategori 305 TL, 7'nci Kategori 175 TL, 8'inci Kategori 165 TL

GALATASARAY

Muslera - Linnes, Maicon, Ozan, Nagatomo, Fernando, Selçuk, Mariano (Yunus), Feghouli, Onyekuru, Eren

SAKAT: Emre Akbaba, Belhanda, Sinan

CEZALI: Ndiaye, Rodrigues, Donk, Serdar Aziz Serdar Aziz,Mustafa Pektemek
01 Aralık 2018 Cumartesi 11:24



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