25 Kasım 2018, 14:28
»»

Spor Toto Süper Lig: Dg Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig: Dg Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk Yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor’u ağırlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada sağ kanattan Torje'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa iyi yükselen Medjani'nin kafa vuruşu direğin üstünden dışarı çıktı.

18. dakikada Torje'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Bjarmysr'in şutu kaleci Gökhan'dan döndü. Yaşanan karambolde savunma topu kornere gönderdi.

29. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Medjani'nin defansın arkasına gönderdiği ara pasında topla buluşan Robinho'nun ceza sahası içerisinde yaptığı vuruş defansa çarparak direğin yanında dışarı çıktı.

31. dakikada ani gelişen atakta Kone'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Emre'nin şutu direğin yanında auta gitti.

35. dakikada Robinho'nun pasında topla buluşan Kone ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı direğin üstünden dışarı gönderdi.

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Ümit Öztürk xx, İsmail Şencan xx, Osman Gökhan Bilir xx

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Douglas xx, Bjarsmyr xx, David Braz xx, Ziya xx, Hakan Arslan xx, Medjani xx, Torje xx, Emre xx, Robinho xx, Kone xx

Yedekler: Ali Şaşal, Uğur, Muhammet, Erdoğan, Papp, Aydın, Rybalka, N'Dinga, Cyriac, Rochet

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Orhan xx, Brabec xx, Koray xx, Mehmet xx, Ali Çamdalı xx, Saadane, Boldrin xx, Samudio xx, Aminu xx, Vedat Muriç xx

Yedekler: Ujkani, Talbi, Abdullah, Robin Yalçın, Jach, Petrucci, Gladkyy, Mustafa,Süleyman, Fink

Teknik Direktör: Okan Buruk

Sarı kartlar: Brabec (Çaykur Rizespor) - SİVAS Sivasspor,Çaykur Rizespor
25 Kasım 2018 Pazar 14:28