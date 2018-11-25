25 Kasım 2018, 15:39
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Spor Toto Süper Lig: Dg Sivasspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig: Dg Sivasspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Vedat Muriç'in pasında savunmanın arkasına sarkan Aminu'nun sağ çaprazdan şutunu kaleci Tolgahan direğin dibinden kornere gönderdi.

58. dakikada organize gelişen atakta sağ kanattan ceza sahasına çevirilen topta kale sahası içerisinde Torje'nin şutu üstten dışarı çıktı.

60. dakikada sağ kanattan Aminu'nun ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Vedat Muriç yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

70. dakikada sol kanattan Boldrin'in ceza sahasına yerden gönderdiği topa Ziya'nın ters dokunuşu üst direkten oyun alanına geri döndü. Dönen topta savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

77. dakikada Rybalka'nın kullandığı köşe vuruşunda seken topa arka direkte dokunan David Braz topu kafayla ağlara gönderdi. 'Var' tarafından incelenen pozisyon sonrası hakem gol karar verdi. 1-1

86. dakikada rakibiyle girdiği ikili mücadelede faul yapan Douglas ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

90+6. dakikada sol kanattan Robinho'nun ceza sahasına gönderdiği topta Papp'ın şutu kaleci Gökhan'dan döndü.

Stat: 4 Eylül

Hakemler: Ümit Öztürk xx, İsmail Şencan xx, Osman Gökhan Bilir xx

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Douglas x, Bjarsmyr xx, David Braz xxx, Ziya xx, Hakan Arslan xx, Medjani x (Rybalka dk. 64 x), Torje x (Papp dk. 90 ?), Emre xx, Robinho xx, Kone x (Muhammet dk. 64 x)

Yedekler: Ali Şaşal, Uğur, Erdoğan, Aydın, N'Dinga, Cyriac, Rochet

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Orhan xx, Brabec xx, Koray xx, Mehmet xx, Ali Çamdalı xx, Saadane xx, (Gladkyy dk. 90 ?), Boldrin xx, Samudio x (Süleyman dk. 60 x), Aminu xxx (Robin Yalçın dk.75 x), Vedat Muriç xxx

Yedekler: Ujkani, Talbi, Abdullah, Jach, Petrucci, Mustafa, Fink

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: David Braz (dk. 77) (Demir Grup Sivasspor), Vedat Muriç (dk. 61) (Çaykur Rizespor)

Kırmızı kart: Douglas (dk. 86) (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: (Demir Grup Sivasspor), Brabec, Boldrin, Gladkyy (Çaykur Rizespor) - SİVAS Vedat Muriç,Çaykur Rizespor,Sivasspor
25 Kasım 2018 Pazar 15:39