Spor Toto Süper Lig: Dg Sivasspor: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç Sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Demir Grup Sivasspor
sahasında Çaykur Rizespor
ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
53. dakikada Vedat Muriç
'in pasında savunmanın arkasına sarkan Aminu'nun sağ çaprazdan şutunu kaleci Tolgahan direğin dibinden kornere gönderdi.
58. dakikada organize gelişen atakta sağ kanattan ceza sahasına çevirilen topta kale sahası içerisinde Torje'nin şutu üstten dışarı çıktı.
60. dakikada sağ kanattan Aminu'nun ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Vedat Muriç yerden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1
70. dakikada sol kanattan Boldrin'in ceza sahasına yerden gönderdiği topa Ziya'nın ters dokunuşu üst direkten oyun alanına geri döndü. Dönen topta savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
77. dakikada Rybalka'nın kullandığı köşe vuruşunda seken topa arka direkte dokunan David Braz topu kafayla ağlara gönderdi. 'Var' tarafından incelenen pozisyon sonrası hakem gol karar verdi. 1-1
86. dakikada rakibiyle girdiği ikili mücadelede faul yapan Douglas ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
90+6. dakikada sol kanattan Robinho
'nun ceza sahasına gönderdiği topta Papp'ın şutu kaleci Gökhan'dan döndü.
Stat: 4 Eylül
Hakemler: Ümit Öztürk
xx, İsmail Şencan
xx, Osman Gökhan Bilir
xx
Demir Grup Sivasspor: Tolgahan xx, Douglas x, Bjarsmyr xx, David Braz xxx, Ziya xx, Hakan Arslan
xx, Medjani x (Rybalka dk. 64 x), Torje x (Papp dk. 90 ?), Emre xx, Robinho xx, Kone x (Muhammet dk. 64 x)
Yedekler: Ali Şaşal
, Uğur, Erdoğan, Aydın
, N'Dinga, Cyriac, Rochet
Teknik Direktör: Hakan Keleş
Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Orhan xx, Brabec xx, Koray xx, Mehmet xx, Ali Çamdalı
xx, Saadane xx, (Gladkyy dk. 90 ?), Boldrin xx, Samudio x (Süleyman dk. 60 x), Aminu xxx (Robin Yalçın dk.75 x), Vedat Muriç xxx
Yedekler: Ujkani, Talbi, Abdullah, Jach, Petrucci, Mustafa, Fink
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: David Braz (dk. 77) (Demir Grup Sivasspor), Vedat Muriç (dk. 61) (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Douglas (dk. 86) (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: (Demir Grup Sivasspor), Brabec, Boldrin, Gladkyy (Çaykur Rizespor) - SİVAS
Vedat Muriç,Çaykur Rizespor,Sivasspor
25 Kasım 2018 Pazar 15:39